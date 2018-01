BITRE FIENDER: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman (t.v.) og Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei kan snu Midtøsten på hodet. Foto: AFP

Dette er Midtøstens kalde krig

TEHERAN (VG) Ordkrigen mellom rivalene Iran og Saudi-Arabia har nådd nye høyder. Hvorfor hater de hverandre? VG spør begge parter.

De er tilsynelatende verdens bitreste fiender: Uenige om alt og på hver sin side i enhver konflikt. Noen ganger virker det som om Midtøsten ikke er stor nok for dem begge.

Forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia, som av statsvitere kalles «den nye kalde krigen», vil bli en av 2018s viktigste konflikter.

Nylig gikk Saudi-Arabias ambisiøse kronprins Mohammed bin Salman ut og kalte Irans øverste leder, imamen ayatolla Khamenei, «den nye Hitler i Midtøsten» .

«Han er umoden» , svarte Irans utenriksminister avfeiende.

Dette er bare en av mange konfrontasjoner mellom nabolandene. Foreløpig utspiller den seg som en intens ordkrig , men i en håndvending kan rivalene rokke ved Midtøstens eksistens.

Makt og sjalusi

For å finne svaret på hvorfor Saudi-Arabia og Iran hater hverandre, har VG intervjuet ledende utenrikspolitikere og akademikere i begge land. Vi starter i Iran.

Saudi-Arabia er sjalu på Irans posisjon i regionen.

Det sier eks-parlamentarikeren Hamidreza Taraghi (62) til VG da vi møter ham i Teheran. Han er medlem av det islamske, konservative partiet Motalefeh.

Taraghi har ingen tro på at den saudiske, fremadstormende kronprinsen vil kunne bedre forholdet mellom naboene. Tvert imot.

– Mohammed bin Salman er en ulogisk, ambisiøs ung mann og USAs nikkedukke. Han gjennomfører en razzia i egen familie for å styrke sin egen agenda. Han er hovedårsaken til at Saudi-Arabia vil feile i fremtiden. Landet vil gå til grunne med ham.

Saudisk utenrikssjef til VG: «Vi irriterer dem»

Da vi henvender oss til den saudiske leiren, hos Zuhair Alharthy, utenrikssjef i parlamentet i Saudi-Arabia, møter vi samme anklage om sjalusi:

– Iran er helt opphengt i Saudi-Arabia, både politisk og ideologisk. Det iranske regimet har innsett at planen deres om å ekspandere vil mislykkes så lenge Saudi-Arabia eksisterer. Det irriterer dem når de ser Saudi-Arabias unike posisjon i regionen; høyt respektert i verdenssamfunnet for sin moderate religion og sin politiske visdom, sier han til VG.

Både Saudi-Arabia og Iran er i en årrekke blitt refset for sine brudd på menneskerettighetene ved dødsstraff , kvinneundertrykking og diskriminering av minoriteter.

Kriger mot hverandre i Syria og Jemen

Iran og Saudi-Arabia har vært i tottene på hverandre siden den islamske revolusjonen i Iran i 1979, da Iran etablerte seg som en sjiaislamsk stormakt og utfordret sunnimuslimske Saudi-Arabias posisjon som den «rettmessige lederen» av den muslimske verden.

Listen over konfrontasjoner er lang (se faktaboks).

Fakta Slik slåss Iran og Saudi-Arabia mot hverandre Saudi-Arabia valgte å støtte Irak da Saddam Hussein invaderte Iran i 1980. Senere har rivalene brukt andre lands mark til å demonstrere sitt fiendskap, ofte via sekteriske linjer: Under borgerkrigen i Libanon og i krigen mellom Sovjet og Afghanistan støttet de hver sin part.

I dag er Iran alliert med Russland, libanesiske Hizbollah og Assad-regimet i stedfortrederkrigen i Syria, mens Saudi-Arabia støtter opposisjonen. I 2015 gikk Saudi-Arabia i spissen for å fjerne Houthi-opprørerne i Jemen, og bidro til å skape det som omtales som verdens verste humanitære katastrofe . Iran anklages på sin side for å væpne opprørene.

Både Iran og Saudi-Arabia har kjernefysiske anlegg, og flere har ytret bekymring for at rivalene utvikler atomvåpen . (Kilde: Wikipedia)

Mener Iran oppsøker konflikt

Den saudiske utenrikssjefen Alharthy beskriver Iran som Midtøstens store urokråke.

Teheran heller alltid bensin på bålet. De kommer med provoserende uttalelser, blander seg inn i andre land, rekrutterer agenter og finansierer sabotører.

Han anklager det iranske regimet for å basere all sin politikk på sekteriske linjer, altså religiøse og etniske forskjeller. Iran «oppfører seg som revolusjonære, ikke som en stat», mener Alharty.

– Iran har valgt å bruke milliarder av kroner på å destabilisere regionen. De blander seg inn i interne utfordringer i nabolandene ved å støtte bevegelser og militser som Hizbollah i Libanon og Houthi-opprørerne i Jemen. Slik nører Iran oppunder en sekterisk krig så mye som de makter, sier Alharthy.

Den iranske eks-parlamentarikeren Taraghi synes ikke Saudi-Arabia er noe bedre:

– Saudierne beskriver seg selv som lederen av den islamske verden, men samtidig vender de ryggen til palestinerne og støtter terrorgrupper som Daesh (arabisk akronym for IS, journ.anm.). Titusener av barn er blitt drept i Jemen som følge av Saudi-Arabias luftangrep.

Fakta Iran og Saudi-Arabia Iran har 80 millioner innbyggere, mens Saudi-Arabia har om lag 33 millioner innbyggere.

Begge land er styrt etter strenge tolkninger av sharialoven, men Saudi-Arabia er et sunnimuslimsk monarki og Iran er et sjiamuslimsk demokrati og prestestyre.

Saudiernes leder er kong Salman. Iran ledes av ayatolla Khamenei og president Rouhani.

Nabolandene har vært bitre rivaler siden den islamske revolusjonen i 1979 og kjemper for størst innflytelse i regionen.

Kan det bli krig?

USAs Donald Trump er i ferd med å styrke båndene til Saudi-Arabia og vende ryggen enda mer mot Iran. Dette bidrar til at 2018 vil kunne bli et ekstra intenst år for Midtøstens rivaler. Men vil det kunne gå fra kald til varm krig?

– Saudi-Arabia må være idioter dersom de angriper Iran. Det ville ha vært som om de begikk selvmord, sier Mohammad-Javad Haghshenas, reformistpolitiker og professor i internasjonale studier ved Universitetet i Teheran.

Den iranske «hardlineren» Taraghi mener at saudierne ikke har sjans.

De vet at hvis de konfronterer Iran, vil de ikke engang vare én time. Saudierne sitter bare i flyene sine og bomber forsvarsløse folk. Ikke en sjel i den saudiske hæren er villig til å ofre sitt liv for landet, hevder han.

Den saudiske utenrikssjefen Alharthy tror heller ikke på en varm krig.

– Vi ønsker ingen åpen konfrontasjon med Iran, for vi vet at det vil koste oss. Begge land har nok våpen til å ødelegge hverandre, sier han.