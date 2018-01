HERFRA SKJØT HAN: Et bilde tatt av politiet viser posisjonen Paddock skjøt fra. Avstanden til målet er lang, og det ble funnet en lapp med beregninger av kulebaner i rommet. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department

Vet fortsatt ikke hvorfor han drepte 58

Publisert: 20.01.18 03:35

UTENRIKS 2018-01-20T02:35:02Z

Stephen Paddock forberedte seg nøye og metodisk før han begikk en av de største massakrene i nyere amerikansk historie. Hvorfor er et åpent spørsmål.

Det kommer fram i en omfattende ny rapport fra politiet i Las Vegas , som også inneholder en rekke nye bilder. Det var i oktober i fjor at Stephen Paddock (64) drepte 58 konsertgjengere. I løpet av kort tid skjøt han rundt 900 skudd ned i folkemengden på en utendørs konsert utenfor hotellet sitt.

851 mennesker ble skadet, svært mange av dem alvorlig, viser de oppdaterte tallene.

Hva som fikk han til å gjøre det er fortsatt ukjent.

– Denne rapporten svarer ikke på alle spørsmål, eller engang det viktigste, som er hvorfor han gjorde det, sier sheriff Joe Lombardo på en pressekonferanse fredag, skriver CBS .

Undersøker tredje person

– Det denne rapporten gjør er å kaste lys på planleggingen bak angrepet, researchen Paddock gjorde da han så etter steder hvor folkemengder samles, hans bevegelser i dagene før angrepet, og - basert på bevis og avhør av vitner - hvordan han gjennomførte det, fortsatte sheriffen.

Til tross for at Paddocks motiv er et mysterium, slo politiet fast at de tror han handlet alene. De planlegger heller ikke å sikte Paddocks kjæreste, Marilou Danley, for noen forhold. Hun var lenge ansett som en nøkkelperson for å forstå massakren , men har forklart hun var helt uvitende om ha hva som skulle skje.

Sheriff Lombardo avslørte imidlertid at FBI har en tredje person i søkelyset, men ville ikke si mer om hvem eller hvorfor.

Forstyrrende søkehistorikk

Paddocks søkehistorikk beskrives som forstyrrende, ikke minst på grunn av de alternative åstedene han har sett seg ut.

Søkehistorikken viser han lette etter de største utendørskonsertene i USA , og hvor mange som var forventet å komme til Life is beautiful-festivalen i Las Vegas, en måned før massakren. På det tidspunktet hadde han leid en leilighet med utsikt til festivalen, tilsvarende den han hadde i Mandalay Bay-hotellet han til slutt valgte.

Paddock gjorde i tillegg research på politiets innsatsstyrker, og søkte etter deres taktikker og utrustning.

Det er også funnet overgrepsmateriale av barn på datamaskinen hans.

Hadde 13 «automatvåpen»

Til sammen avfyrte Paddock rundt 1100 skudd, inkludert om lag 200 inne på hotellet. På rommet hans fant politiet enda 4000 ubrukte patroner.

På de tidligere upubliserte bildene fra hotellrommet ser man noen av de 19 skytevåpnene han var bevæpnet med strødd rundt. Automatvåpen er med få unntak ulovlige i USA, men hele 13 av de halvautomatiske riflene var utstyrt med såkalte «bump stocks» som gjør at de fungerer tilnærmet likt som et maskingevær, ifølge rapporten.

I tillegg listes det opp en rekke verktøy, inkludert en drill og en slegge, og overvåkningsutstyr som lot Paddock følge med på hva som skjedde utenfor rommet hans.