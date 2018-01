FLYKTER FOR LIVET: Gjester forsøker å fire seg ned fra balkongene under angrepet på hotellet i Kabul. Foto: OMAR SOBHANI / X02487

Hotellangrepet i Kabul: Gjester firte seg ned i desperasjon

Publisert: 21.01.18 18:32

UTENRIKS 2018-01-21T17:32:28Z

Desperate hotellgjester flyktet fra angriperne ved å knytte sammen laken og fire seg ned fra balkongene. Øyevitner forteller nå om det 13 timer lange angrepet.

Bilder viser desperate gjester som prøvde å unnslippe angrepet på hotellet i Kabul lørdag ved å hoppe eller bruke laken til å fire seg ned fra balkongene.

En av dem er Mohammad Musa Kamal som bodde på hotellet for å delta på en teknologikonferanse som skulle gå av stabelen søndag.

Han ble skadet da han prøvde å fire seg ut fra en balkong og forteller til den afghanske TV-kanalen Tolonews at han ble liggende på gulvet i flere timer før han fikk hjelp.

Minst 18 personer er drept

Flere angripere, utkledd som afghanske soldater, stormet Intercontinental Hotel klokken 21 norsk tid på lørdag.

De åpnet ild mot gjester og ansatte, og angrepet varte i 13 timer. Minst 18 personer ble drept ifølge det afghanske innenriksdepartementet, melder NTB.

Av de døde er fire afghanere og 14 utlendinger.

Mohammad Musa Kamal forteller at han først forsøkte å flykte via heisen.

– Idet jeg krøp mot heisen hørte jeg angriperne rope «treff dem en etter en!» Vi løp mot rommene ettersom alle som forsøkte å komme seg til heisene ble drept.

Nordmann brakt i sikkerhet

Direktør Arne Strand var på hotellet i Kabul da terrorangrepet skjedde lørdag kveld. Han er brakt i sikkerhet, og det jobbes for å få oversikt over helsesituasjonen hans.

Det opplyser hans arbeidsgiver, Chr. Michelsens institutt, i en pressemelding.

– Han var på en rutinemessig reise, skriver kommunikasjonsleder Ingvild Hestad i pressemeldingen.

Arne Strand er en av Norges fremste eksperter på Afghanistan. Han har flere tiårs erfaring med jevnlige reiser og opphold i landet og er nå assisterende direktør i CMI.

– Han blir tatt godt hånd om av helsepersonell, og det jobbes for å få oversikt over hans helsesituasjon og å få ham hjem til Norge så fort som mulig, opplyser Hestad.

Bakk foten da han hoppet

Abdul Rahman Naseri var på hotellet for å delta på en konferanse.

Til Reuters forteller han at han brakk foten da han flyktet ut av vinduet sitt i andre etasje.

– Jeg prøvde å klatre ned via et tre, men grenen brakk og jeg falt ned på bakken. Jeg skadet ryggen min og brakk en fot, sier han.

Ifølge Naseri ropte angriperne at ingen skulle etterlates i live.

– «Skyt og drep alle», hørte jeg en av dem rope, sier han.

Et mann, anonymisert av sikkerhetsgrunner, forteller BBC at han spiste middag med sønnen idet angriperne begynte å skyte. Ifølge mannen ble han spart da han ropte at han var afghaner. Han sier også at angriperne ropte «hvor er utlendingene?»

Blod overalt

Ifølge Skynews har øyenvitner fortalt at noen områder i bygningen så ut som slakterhus. Det var blod overalt.

De fortalte også at de skjøt mennesker som spiste middag før de brøt seg inn i hotellrom og tok cirka 100 gisler.

Flere gjester klarte å gjemme seg ved utendørsbassenget. Blant dem var Aziz Tayeb som gjemte seg bak en søyle.

– Gjentatte ganger hørte jeg lyden av skudd og håndgranater. Da vi til slutt ble eskortert ut så jeg fem eller seks lik ligge utenfor hotellet. Andre, tredje og fjerde etasje sto i brann, sier han.

Taliban tar på seg skylden

Taliban tar på seg skylden, melder The Associated Press (AP) søndag.

Taliban’s talsperson sier terrorangrepet var ment å utføres på torsdag, men ble utsatt på grunn av et bryllup på hotellet, og at de ønsket å unngå sivile tap, ifølge AP.