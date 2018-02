STØRRE ENN HODET: Den indiske mannen har gått med svulsten på hodet de siste tre årene. Den har vokst kraftig i det siste. Foto: Dinesh Dubey/SWNS.com / SWNS.com

Fjernet hjernesvulst på 1,9 kilo

Publisert: 21.02.18 23:02

Svulsten var større enn mannens hode, og det tok seks timer å fjerne den.

– Svulsten var faktisk større enn hans eget hode. Vi har gått gjennom alle tilgjengelige medisinske artikler, og har ikke funnet en svulst større enn dette, sier Dr. Trimurti Nadkarni til den indiske avisen The Hindu .

Nevrokirurgen ledet operasjonen og et team på fem trygt i havn på Nair-sykehuset. Dr. Nadkar skal også ha operert bort en hjernesvulst på 1,4 kilo i 2002.

Vokst i tre år

Det var 31 år gamle Santlal Pal fra Uttar Pradesh som ble lagt under kniven den 14. februar i år. Han var blitt blind på grunn av den enorme svulsten, men skal i følge avisen kunne få synet gradvis tilbake med litt flaks, nå som trykket på hjernen er lettet. Om svulsten hadde fått vokse videre kunne han blitt lam, i tillegg til andre nevrologiske skader.

Svulsten har vokst de siste tre årene, men veksten har skutt fart den siste tiden. Heldigvis var bare rundt ti prosent av massen på innsiden av Pals hodeskalle. Denne ble også åpnet av kirurgene.

I løpet av den seks timer lange operasjonen skal Pal ha fått over fem og en halv liter blod tilført, og han måtte ligge i respirator tre dager etter.

Fått nei før

Hans kone Manju sier til The Hindu at de tre ganger tidligere har oppsøkt sykehus, men at de har fått beskjed om at det ikke lot seg gjøre å fjerne den.

– Nå ber vi for at han skal få synet tilbake, sier hun til avisen.

Prøver av svulsten er sendt til analyse, for å avgjøre om den var ondsinnet.