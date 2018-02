Spionsiktelsen: Skulle betale norsk agent for opplysninger om russisk marine

Publisert: 07.02.18 15:07

UTENRIKS 2018-02-07T14:07:08Z

Spionsiktede Frode Berg anklages for å ha betalt en navngitt russisk statsborger som fungerte som agent for den norske etterretningstjenesten.

Det fremkommer av den russiske etterforskningen mot nordmannen. Ifølge russiske myndigheter skal den pensjonerte, norske grenseinspektøren ha betalt en russisk statsborger 3000 Euro for opplysninger han skal ha skaffet om den russiske nordflåten, på oppdrag fra norsk etterretningstjeneste.

Frode Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, har tidligere antydet at nordmannen kan ha blitt lurt til å delta i en norsk etterretningsoperasjon. Nå kan VG for første gang bringe detaljerte opplysninger om den russiske etterforskningen, som bekrefter at Berg anklages for å ha begått spionasje på vegne av den norske etterretningstjenesten.

Sendt med post

Pågripelsen av Frode Berg har blitt satt i sammenheng med arrestasjonen av Aleksej Zjitnuk, som ble pågrepet noen dager før Berg ankom Moskva, men opplysningene VG har fått tilgang til viser at det er en annen navngitt russer som pekes ut som mannen som skal ha overlevert de hemmeligstemplede opplysningene til norsk etterretningstjeneste.

VG er kjent med at russiske myndigheter mener at Berg skal ha formidlet informasjon om hvor de hemmelige opplysningene om russernes marineaktivitet i nordområdene skulle sendes. Etter det VG kjenner til mener etterforskerne at opplysningene er sendt med post fra Moskva til adresser som disponeres av norsk etterretningstjeneste.

Generalstaben i det russiske forsvaret har konkludert med at opplysningene de mener den russiske mannen har overlevert til norske myndigheter, skader Russlands sikkerhet.

– Pågått lenge

Frode Bergs norske advokat mener VGs opplysninger viser at den russiske etterforskningen har pågått lenge før nordmannen ble pågrepet i Moskva 5. desember i fjor.

– Det bekrefter inntrykket av at de russiske anklagene retter seg mot Norge, og at Frode Berg, også etter deres syn, har spilt en perifer rolle i det de beskriver som en norsk etterretningsoperasjon, sier Risnes.

– Det er viktig å merke seg at Berg ikke er anklaget for å ha formidlet gradert informasjon, men for å ha fungert som en ren pengekurer. Det vil selvsagt måtte få konsekvenser for straffeutmålingen, dersom han blir dømt, sier han.

Frode Berg ble i forrige uke varetektsfengslet i tre nye måneder, frem til 5. mai. Da VG møtte nordmannen i byretten i Moskva, der han var plassert i et bur midt i rettslokalet, fastholdt han at han er uskyldig. 62-åringen har innrømmet at han hadde med seg et pengebeløp til Moskva som skulle postlegges i Russland. Konvoluttene var adressert til en kvinne i Moskva ved navn «Natalia».

Han har imidlertid avvist alle anklager om at han skal ha kjent til, eller deltatt i, noen etterretningsoperasjon.