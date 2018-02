MANER TIL HANDLING: Leder for Delhis kvinnekommisjon, Swati Maliwal, krever strengere lover og flere politiressurser. Foto: MONEY SHARMA / AFP

Voldtekt av åtte måneder gammel baby sjokkerer i India

Publisert: 02.02.18 09:40

UTENRIKS 2018-02-02T08:40:34Z

Indere reagerer med sjokk og sinne etter at en åtte måneder gammel jente ble voldtatt i Delhi.

Den lille jenta måtte legges inn på sykehus og opereres for alvorlige skader søndag. Tilstanden hennes er kritisk, skriver BBC .

Jentas 28 år gamle fetter er pågrepet og siktet for barnevoldtekt.

Dette er den siste av en lang rekke voldtektssaker som har rystet India .

Krever strengere lover

Siden hendelsen har indere tatt til gatene i protest mot seksuelle forbrytelser.

Leder av Dehlis kvinnekommisjon, Swati Maliwal, uttrykte sin frustrasjon over situasjonen på Twitter:

– Hvem er ansvarlige? Hele systemet har blitt nøytralisert. Ingen gjør en forskjell. Når vil det forandre seg?

I en annen twitter-melding rettet mot indias statsminister Narendra Modi etterlyser hun strengere lover og flere politiressurser.

Demonstranter i gatene har etterlyst det samme, og ropt ut sin frustrasjon mot en kultur der man ikke gjør nok for å forebygge og ta stilling til voldtekt.

Mengden alvorlige voldtektssaker i India har ført til at flere, blant annet Swati Maliwal, ønsker dødsstraff i barnevoldtektssaker.

Flere demonstrasjoner

Ifølge indiske myndigheter var det 36.000 tilfeller av voldtekt og seksuelle overgrep mot mindreårige i landet i 2016, skriver NTB.

The Independent skriver at antall rapporterte barnevoldtekter økte med 82% samme år.

India har vært åsted for flere store demonstrasjoner mot vold og seksuelle overgrep siden det brøt ut massive demonstrasjoner i 2012, etter at en 23 år gammel medisinstudent ble voldtatt og drept i New Delhi.

Ifølge Time var disse demonstrasjonene en utløsende faktor for at strengere straffer for voldtekt ble introdusert, og for at definisjonen på samtykke ble strammet inn.

Senest for to uker siden oppstod det demonstrasjoner i New Delhi etter at to skolejenter i nabostaten Haryana ble gruppevoldtatt, ifølge AFP.