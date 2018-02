OFFENTLIGGJORDE: Republikaneren Devin Nunes, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, har stått bak det omstridte notatet om FBI som fredag ble offentliggjort. Foto: AP/NTB scanpix

Omstridt FBI-notat er offentliggjort

Andrea Rognstrand

NTB

Publisert: 02.02.18 19:19

UTENRIKS 2018-02-02T18:19:51Z

Notatet om FBI som står i sentrum for en kraftig politisk strid i Washington, er offentliggjort av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Dokumentet ble offentliggjort fredag kort etter at det ble nedgradert av president Donald Trump.

– Det som skjer i landet vårt, er en skam, sa Trump etter nedgraderingen.

Det sterkt omstridte notatet, som inneholder påstander om maktmisbruk fra FBIs side, er skrevet av staben til republikaneren Devin Nunes. Han leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Kritiserer USAs justisdepartement og FBI

I det omstridte notatet belyses to problematiske funn i forbindelse med det amerikanske Justisdepartementet og FBIs bruk av loven Foreign Surveillance Intelligence Act (FISA), som regulerer overvåkning og innsamling av etterretningsinformasjon fra andre stater eller aktører fra andre stater.

De to punktene omhandler legitimiteten i sakene og brudd med de juridiske prosessene som skal beskytte amerikanere mot misbruk knyttet til FISA-prosessen, heter det i notatet, som er gjengitt av nettstedet Politico

Hovedanklagen i Nunes' notat er at FBI og USAs justisdepartement opptrådte kritikkverdig da det ble igangsatt overvåking av den tidligere Trump-medarbeideren Carter Page.

– I Page-saken hadde regjeringen minst fire uavhengige muligheter for å legge fram rettmessige relevante fakta for FISA. Derimot viser våre funn at materiale og relevant informasjon er blitt utelatt, heter det i notatet.

Steele-rapporten

Søknader om slik overvåking rettes til den hemmelig etterretnings-domstolen FISA. Bakgrunnen for søknaden om overvåking av Page skal delvis ha vært informasjon hentet fra den omstridte rapporten som den tidligere britiske spionen Christopher Steele laget om Donald Trump.

Etterretnings-domstolen ble angivelig ikke tilstrekkelig informert om Steeles rolle. Rapporten hans ble utarbeidet midt under den amerikanske valgkampen og finansiert av Demokratene.

Devin Nunes hevder at notatet hans beskriver alvorlige tillitsbrudd begått av amerikansk etterretning og politi.

Hovedgrunnen til at FBI ville overvåke Page, var at han var mistenkt for å ha opptrådt som en russisk agent. Han hadde vært i FBIs søkelys allerede fra 2013. Russland antas å ha forsøkt å hjelpe Trump i valgkampen i 2016.

Comey raser

– Det er det? Et uærlig og villedende notat grusla etterretningskomiteen i Representantenes hus, ødela tilliten til etterretningsfellesskapet, svekket forholdet til FISA-domsstolen og gjorde den utilgivelige handlingen å avdekke en klassifisert etterforskning av en amerikansk statsborger. For hva? Justisdepartementet og FBI må fortsette å gjøre jobben sin, skriver tidligere FBI-sjef James Comey på Twitter . Han ble sagt opp av Trump 10. mai 2017.

Den republikanske senatoren John McCain uttalte seg fredag også kritisk til Trumps angrep mot FBI og justisdepartementet, uten å nevne notatet direkte.

– Dette ivaretar ingen amerikanske interesser, ingen partiers, ingen presidenters, bare Vladimir Putins, uttaler McCain.

Senatoren slår fast at «spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning må fortsette uhindret».

Frykter notatet kan føre til oppsigelser

Da Trump nedgraderte dokumentet, handlet han på tvers av ønskene til både det føderale politiet FBI og sitt eget justisdepartement. FBI gikk onsdag ut med en høyst uvanlig kunngjøring der de skriver at det er alvorlig tvil om hvor korrekt informasjonen i notatet er. Flere topper i justisdepartementet har prøvd å snakke Det hvite hus fra å offentliggjøre det.

Også Demokratene i Representantenes hus er sterkt imot offentliggjøringen. Kritikere mener Republikanernes beslutning er ledd i en kampanje for å svekke troverdigheten til Russland-etterforskningen.

Demokratene frykter at presidenten vil bruke notatet som begrunnelse for å sparke visejustisminister Rod Rosenstein eller spesialetterforsker Robert Mueller. På den måten kan det bli mulig å stanse Muellers Russland-etterforskning, som Trump har kalt en «heksejakt».

– Å sparke Rod Rosenstein, ledelsen i justisdepartementet eller Robert Mueller kan resultere i en konstitusjonell krise av en type som vi ikke har sett siden Saturday Night Massacre, heter det i en uttalelse fra Demokratene i Kongressen fredag.

Uttrykket «Saturday Night Massacre» brukes om president Richard Nixons ordre om sparking av sentrale tjenestemenn under Watergate-skandalen.

Spesialetterforsker og tidligere FBI-sjef Robert Mueller leder en etterforskning av Russlands antatte forsøk på å hjelpe Trump i den amerikanske valgkampen i 2016.

Fakta Fakta om det omstridte notatet om FBI * Etterretningskomiteen i Representantenes hus offentliggjorde fredag et omstridt dokument om FBIs Russland-etterforskning. * Dokumentet ble gjort tilgjengelig for allmennheten kort tid etter at det ble nedgradert av president Donald Trump. * FBI og det amerikanske Justisdepartementet er sterkt imot offentliggjøringen. Det er også Demokratene i Representantenes hus. * Det såkalte notatet er utarbeidet av staben til republikaneren Devin Nunes, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus. * Notatet inneholder påstander om at FBI og Justisdepartementet opptrådte kritikkverdig da det ble igangsatt overvåking av den tidligere Trump-medarbeideren Carter Page. * Søknader om slik overvåking rettes til en hemmelig etterretnings-domstol. FBI og Justisdepartementet anklages for ikke å ha informert domstolen godt nok om bakgrunnen for søknaden. * Bakgrunnen for søknaden skal delvis ha vært informasjon hentet fra den omstridte rapporten som den tidligere britiske spionen Christopher Steele laget om Donald Trump. I notatet hevdes det at Steeles rolle ikke ble forklart godt nok i søknaden til domstolen. * Hovedgrunnen til at FBI ville overvåke Page, var at han var mistenkt for å ha opptrådt som en russisk agent. Russland antas å ha forsøkt å hjelpe Trump i valgkampen i 2016. (Kilder: AP, Etterretningskomiteen i Representantenes hus, NTB)