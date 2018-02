VIL HA PUIGDEMONT: Tirsdag marsjerte katalanere igjennom Barcelonas gater på ny. Foto: PAU BARRENA / AFP

Fullt kaos i Catalonia: – Et politisk spill av en annen verden

Publisert: 02.02.18 01:32

UTENRIKS 2018-02-02T00:32:17Z

Kun ett navn stod på nominasjonsliten da regionregjeringen skulle velge sin nye president: Avsatte og opprørstiltalte Carles Puigdemont. Det vil ikke Spania akseptere. Samtidig gir en SMS-utveksling tvetydige signaler.

– Løsningen er helt åpenbar - man må finne en ny kandidat. Dette er et politisk spill av en annen verden, mener Spania-forsker Markus Buck ved Universitetet i Bergen (UiB).

Katalanere har igjen tatt til gatene Barcelona. Etter flere måneder med politisk kaos er de politiske splittelsene i regionen igjen satt på spissen.

Etter at Catalonia erklærte løsrivelse fra Spania i oktober avsatte den spanske regjeringen de folkevalgte og tok kontroll over regionen fra statlig hold i påvente av nyvalg. Da det var nytt valg i desember vant uavhengighetspartiene på ny, med knapp margin.

Tirsdag skulle de velge regionpresident. Den katalanske regjeringen insisterer på å utnevne Carles Puigdemont som «skype-president» fra Belgia, der han sitter tiltalt for oppvigleri, underslag og opprør. Den spanske regjeringen står fast på at dette er umulig, og truer med rettslige skritt.

Tvetydige signaler etter lekkede SMS-er

Det katalanske parlamentet utsatte tirsdag ledervalget på ubestemt tid. Utad hevder koalisjonen i samlet front at de ønsker Puigdemont som sin kandidat.

Mange katalanere for uavhengighet støtter Puigdemont. Rundt 200 ordførere og busslaster med demonstranter har tidligere reist til Brussel for å motsette seg siktelsene mot ham som de mener er politisk motiverte, etter at han arrangerte folkeavstemningen for selvstendighet som anses som et grunnlovsbrudd.

Torsdag ble det imidlertid lekket en SMS-utveksling som sådde tvil om regionregjeringen vil stå så hardt på Puigdemonts kandidatur som det har sett ut til.

– Moncloa-strategien vinner, skriver Puigdemont i en SMS som har blitt lekket.

Moncloa er en betegnelse som ofte brukes når man snakker om den spanske regjeringen.

– Han skriver at regjeringen i Madrid har vunnet - de sitter med hendene i kors og venter på at uavhengighetspartiene skal slite seg ut, sier Buck.

Senere har Puigdemont gått ut på Twitter og bekreftet at disse meldingene ble skrevet, men hevder at han likevel står på sitt som kandidat, selv om han «er menneskelig, og tviler også til tider».

Har ikke noe fungerende styre

I mellomtiden har ikke Catalonia noe fungerende politisk styre.

– Det er uholdbart. Catalonia begynner å få problemer når det gjelder betaling for sosiale tjenester, fordi det finnes ingen regjering som kan vedta saker, sier Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo ved Universitet i Oslo (UiO).

Utnevnes det ikke en ny regjering innen en frist på to måneder fra man har samlet seg for å stemme over en president, blir det utlyst nyvalg. Fordi Puigdemont aldri ble stemt over, men avgjørelsen ble utsatt, er det uenighet om når klokken begynner å tikke - men marginene var små i det forrige valget, og uavhengighetspartiene har mye å tape om de vil beholde flertallet.

– Uansett er det er umulig å velge Puigdemont. Han har spilt en stor rolle i prosessen som ledet opp til uavhengighetserklæringen, og han har ikke akseptert å bli i Catalonia og bli satt i varetekt, men rømt til Belgia. De må realitetsorientere seg.

Ingen andre klare kandidater

Oriol Junqueras, leder for sentrum-venstre-partiet Esquerra Republicana (ERC), kunne vært et sannsynlig andrevalg. Men han har ikke kunnet møte i parlamentet fordi han sitter varetektsfengslet i Spania for sin rolle i uavhengighetserklæringen.

– De bør finne en samlende kandidat som ikke sitter i varetekt. ERC ønsker seg ikke nyvalg, så de kan nok være mer fleksible med å finne en ny kandidat, men utad sier alle samlet at kandidaten er Puigdemont, sier Izquierdo.

Buck er enig, og er optimistisk til at det kan ha startet en prosess internt i uavhengighetskoalisjonen om å finne et lederalternativ.

– Dette er seigpining. Meldingen fra Puigdemont tyder på at det ikke er tvil om at noen på uavhengighetssiden har følere ute for å finne en løsning uten ham, selv om partiene offisielt står samlet utad.

– Rajoy vil demonstrere styrke

Spanias statsminister Mariano Rajoy har advart om at Spania vil ta rettslige skritt om ikke uavhengighetskoalisjonen klarer å samle seg om noen andre enn Puigdemont. Samtidig mener Izquierdo at statsministeren har gjort sitt for å stikke kjepper i hjulene for prosessen.

– Prosessen ville være enklere om Junqeras fikk permisjon fra varetekt for å forhandle frem en kandidat i parlamentet. De trenger fleksibilitet og tid, og han er erfaren. Når han ikke får møte, bruker Rajoy rettsapparatet for å bremse prosessen, og det er heller ikke riktig, sier han og utdyper.

– De som sitter i varetekt, har ikke fått noen rettskraftig dom, og har dessuten akseptert at de vil bli i Spania og møte i retten. De burde få møte i parlamentet.

Izquierdo mener Rajoy stålsetter seg for det nasjonale valget i Spania, der tilhengere av hans parti mener man må slå hardt ned på det som skjer i Catalonia.

– Han kan ikke vise tegn til å myke opp, da kan han miste stemmer.