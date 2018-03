«PUTEENS» Tenåringene Olga Lotoshkina, (18), Marina (18, ønsker ikke at etternavnet brukes) og Katja Lapshinova (17) kjenner ingen annen statsleder enn Vladimir Putin. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Generasjon Putin for første gang til urnene

Publisert: 17.03.18 17:54

MOSKVA (VG) Førstegangsvelgere i Russland har levd hele livet sitt under den sittende president Vladimir Putin, og er sikre på at det fortsetter slik i mange år til.

I iskalde tyve minus står de tre venninnene Olga, Katja og Marina og røyker tynne sigaretter i en gågate like ved Kreml. 18-åringene får for første gang være med på å bestemme hvem som skal lede landet deres, når presidentvalget i Russland avholdes søndag 18. mars.

– For å være ærlig, kommer jeg ikke til å stemme. Vi vet jo uansett hvem som vinner, sier Olga, men virker ikke særlig oppgitt over situasjonen.

– Egentlig tenker jeg ikke så mye på det, fordi det alltid har vært sånn. Det er ingen av oss som kjenner noen annen leder enn Putin, sier Olga til VG, og blåser litt frostrøyk ut av munnen.

Ingen opposisjon

Det er 18 år siden Putin kom til makten, etter at en alkoholisert Boris Jeltsin trakk seg på nyttårsaften i 1999. Siden da har rundt 28 millioner russere blitt født: Barn og etter hvert unge voksne, som kun har opplevd én leder.

Katja Lapshinova er 17 år og kan ikke stemme ennå, men bryter inn når VG snakker med venninnen hennes.

– De slipper jo ikke til noen andre, det er det det handler om! sier hun engasjert.

Den 17-årige Katja støttet opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj da hun var tidlig i tenårene, men sier ting har endret seg mye siden den gang.

– Jeg husker da Navalnyj hadde de første møtene i 2015, da var jeg med, og det føltes meningsfylt, som om det vi gjorde betydde noe. Nå er ting annerledes. Det føles som om det ikke er noen vits i å prøve. Navalyj har også endret seg. Jeg tror ikke på han lenger, sier Katja.

Unge fans

Russere i aldersgruppen 18–24 år er i større grad overbevist om at landet går i rett retning, og mer fornøyd med Putins politikk, enn de som har levd lenge nok til å oppleve alternativet, viser en stor kartlegging gjort for The Economist av det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada.

De unge er samtidig litt mindre skeptisk til Amerika enn gjennomsnittet, og mener i noe mindre grad at Russland har fiender, ifølge undersøkelsen.

– Vi bruker internett som informasjonskilde, og også for å ha kontakt med verden utenfor Russland, og vi reiser. Vi lever et friere liv, mer koblet sammen med utlandet, enn foreldrene våre, mener Marina.

Kartleggingen for hele landet viser likevel at førstegangsvelgere er like konservative som de eldre i Russland, også i sitt syn på kjærlighet mellom to av samme kjønn.

Eliminert konkurranse

Dersom 17 år gamle Katja kunne stemme, ville hun valgt den liberale unge kandidaten, tidligere reality-kjendis Ksenia Sobtsjak. Venninnen Marina (18) har ennå ikke bestemt seg.

Kunne de tre unge kvinnene ha stemt på Putin?

Etter en liten tankepause svarer Katja, og de andre nikker seg enige.

– Ja, om vi fikk sjansen til å vurdere ham på lik linje med andre reelle kandidater, kan det godt hende. Men han er for meg langt mindre aktuell, når han har luket bort all rettferdig konkurranse.