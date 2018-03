Foto: Andreas Hillergren / TT NYHETSBYRÅN

Kim Walls mor: – Hun kommer til å leve videre

Publisert: 06.03.18 14:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-06T13:06:15Z

Ingrid Wall, den svenske journalisten Kim Walls mor, har opprettet et fond i datterens navn. Fondet skal deles ut til unge, kvinnelige journalister som jobber i Kim Walls ånd.

Det forteller hun under et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT.

Fondet har fått navnet «Kim Wall Memorial Fund».

– For alle blir det her en måte å fokusere på en fortsettelse, i stedet for å fokusere på at det tok slutt den kvelden i ubåten, forteller Ingrid Wall, Kim Walls mor.

– Dette gjør at Kim lever videre. Hun kommer til å leve videre i lang, lang tid.

Fondet skal årlig dele ut et stipend til en reportasjereise for en ung, kvinnelig journalist som arbeider i Kim Walls ånd.

– Hun skrev jo om mennesker utenom det vanlige som holdt på med uvanlige ting. Det var ingen mainstream-reportasje. Hun fant de små gullkornene som ikke alle andre hadde funnet. Kim kalte det selv for «rebelske undertoner». Det kan være hva som helst, sier Ingrid Wall.

Forsvant sporløst

Det var 10. august i fjor at den svenske journalisten Kim Wall la fra kai i København sammen med Peter Madsen i hans ubåt «Nautilus» .

11 dager senere ble Walls overkropp funnet i vannkanten utenfor København , og i slutten av november ble den siste armen hennes funnet.

Madsen har flere ganger endret forklaring, men innrømmet i oktober at han parterte henne etter at dykkere fant hodet og bena hennes. Rettssaken mot Madsen starter i Københavns byrett torsdag .

Madsen er tiltalt for grov mishandling og overlangt drap på den svenske journalisten. Påtalemyndigheten krever at han dømmes til livsvarig fengsel.

37 vitner er innkalt til rettssaken. De skal vitne om Madsens uttalelser og atferd, skriver DR .

Ubåtmysteriet i Danmark: De mystiske timene

Det første stipendet fra det nyopprettede fondet skal deles ut 23. mars, mens rettssaken pågår, og Ingrid Wall sier både datterens familie og venner ser på det som en trøst.

Hittil er det rundt 2000 personer, organisasjoner og bedrifter som har bidratt til fondet, som drives av familien og noen av Kim Walls venner i samarbeid med International Womens Media Foundation (IMWF). Sistnevnte finansierte også flere av Kim Walls reportasjereiser, skriver Aftonbladet .

Bidragene har hittil vært på mellom fem og 12.000 dollar.

Skal dekke en «real reportasjereise»

Ingrid Wall forteller at mange av dem som donerer penger til fondet også legger ved en liten hilsen.

– Samtidig som det er fryktelig, så kjennes det veldig fint for oss at det blir gjort på den måten.

Ingrid Wall forteller til TT at hun fikk ideen om å skape et fond i datterens navn allerede i løpet av de første døgnene hun var savnet.

I begynnelsen var målet å samle inn 100.000 dollar, men dette målet ble nådd allerede i oktober. Donasjonene er nå snart oppe i 200.000 dollar, og har gitt muligheten til å plassere penger for avkastning og sikre at fondet kan eksistere i lang tid.

Ingrid Wall forteller at hvert stipend som deles ut fra fondet er på 5.000 dollar (ca. 40.000 norske kroner), og skal dekke en «real reportasjereise».

– Grunnen til at vi har valgt å sette beløpet så høyt er at vi vil at den som får stipendet skal kunne reise på en ordentlig måte, sier hun, og utdyper at det handler om å kunne bo sikkert, kunne ha råd til hjelp fra lokale, og ha råd til en skikkelig forsikring.

Selger bilder av datteren

Ifølge Ingrid Wall velger mange frilansjournalister bort å forsikre seg på grunn av knappe budsjetter.

– Kim har alltid vært forsikret når hun var ute og reiste, men hun var ikke det når hun var i København . København er jo «hjemme», forteller hun.

I tillegg til sponsorbidrag får fondet også inntekter gjennom å selge bilder av Kim Wall som hennes far, Joachim Wall, og hennes bror, Tom Wall, har tatt. Begge jobber som yrkesfotografer, og bildene har vært ettertraktet av medier i forbindelse med at saken skal opp i retten.

Ingrid Wall forteller at mange medier, ikke minst utenlandske, har benyttet seg av bildene uten å betale for seg, og familien ser på det som et viktig prinsipp å ta hensyn til opphavsretten i en tid der journalistikken er under stadig større press.

– God journalistikk er ikke gratis. Om vi ikke står opp for opphavsrett og god journalistikk, hvem i all verden skal gjøre det?, spør Walls mor.