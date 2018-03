PÅ VEI INN: Aktor Jakob Buch-Jepsen ankommer Københavns Byret torsdag morgen. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Rettsmedisiner: Kim Wall kan ha vært i live da hun ble stukket

Publisert: 22.03.18 10:39 Oppdatert: 22.03.18 12:29

KØBENHAVNS BYRET (VG) Obduksjonen av Kim Wall viser at flere av stikkskadene ble påført henne i tidsrommet da døden inntraff.

– Noen av blodutredningene tyder på at det fortsatt har vært sirkulasjon. Det betyr at døden muligens ikke har inntruffet helt. Dødens inntreffen er en prosess, sier Christina Jakobsen.

Hun forklarer at det er mulig å se om en blodutredning er påført før eller etter en person har dødd, fordi blodsirkulasjonen avtar i det man dør.

Avviser Madsens forklaring

På oppfordring fra aktor Jakob Buch-Jepsen redegjør Jakobsen detaljert for stikkskadene som Wall var påført i og rundt underlivet.

Om flere av skadene sier Jakobsen at de ser ut til å være påført før, under eller etter at hun døde. For de fleste av skadene, kan Rettsmedisinsk Institutt imidlertid ikke fastslå dette helt sikkert.

– De fleste overfladiske skadene på overkroppen virker å være påført etter at døden inntraff, kanskje i forbindelse med parteringen, sier rettsmedisineren.

Hodet ble «holdt fast»

Videre spør aktor om skader på Kim Walls hode, som ifølge oduksjonsrapporten tyder på at hodet på en aller annen måte har vært «fiksert» altså holdt fast.

– Skadene er meget karakteristiske og vi mener det har vært en gjenstand som har trykket i området rundt ansiktet, sier Jakobsen.

– Kan det ha vært et belte? spør aktor

– Ja, det kan det, sier rettsmedisineren.

Også skadene på hodet kan ifølge rettsmedisineren ha oppstått før Wall døde.

På Walls ben og armer er det også funnet merker som ifølge Jakobsen kan stamme fra stropper eller strips.

Ingen tydelig dødsårsak

Christina Jakobsen bekrefter at Rettmedisinsk Institutt ikke har kunnet fastslå noen sikker dødsårsak for Kim Wall.

Rapporten konkluderer imidlertid med at det er kutt over halsen som «kan ha relevans» for dødsårsaken.

– Vi kan ikke si om det er mer eller mindre sannsynlig at dødsårsaken er halshugging, sier rettsmedisineren.

Peter Madsen har forklart at Wall døde som følge av en ulykke. Han hevder det skjedde en teknisk feil med ubåten som førte til at Wall ble sperret inne og forgiftet av eksosgasser.

Madsen har forklart at han stakk Wall for å unngå at gassene som ble dannet i kroppen skulle få den til å flyte opp til vannoverflaten.

– Flesteparten av stikkene har ikke hatt den effekten, sier Jakobsen i retten.

De to første rettsdagene har blitt brukt til å høre Madsens egen forklaring om hva som skjedde. Torsdag startet vitneførselen. Etter planen skal de neste fem rettsdagene gå med til å avhøre totalt 37 vitner.

Forsvarer kritisk til rettsmedisinerens svar

På flere av sine svært tekniske og detaljerte spørsmål om stikkskadene, får forsvarer Betina Hald Engmark til svar at obduksjonen ikke har kunnet bekrefte noe sikkert. Særlig er hun opptatt av skadene i underlivet.

– Området er rent anatomisk lite, så derfor er det vanskelig å skille mellom når og hvordan skadene har oppstått, sier rettsmedisiner Chrstina Jakobsen.

– Men nå står vi i en veldig, veldig alvorlig sak med en veldig, veldig alvorlig tiltale, og hvis man ikke kan gi et presist svar, blir det sånn her, sier Engmark skarpt.

Forsvareren er tydelig opptatt av hvilke skader som har oppstått når, og spørsmålet kan bli helt avgjørende når partene skal gå i gang med sine prosedyrer til slutt i rettssaken.

Vitne: Madsen var minst rystet

Den første personen som inntok vitneboksen i retten torsdag, var en middelaldrende mann som sammen med venner var ute på båttur på Øresund i tidsrommet da ubåten «UC3 Nautilus» sank.

Han forteller at Madsen kom opp fra ubåten og spurte om de kunne holde seg i nærheten «fordi han skulle gjøre noe farlig».

– Videre forsvinner han ned i ubåten, og så tar det omtrent 30 sekunder før han kommer opp igjen, forklarer vitnet.

Kort tid etterpå kastet Madsen seg i vannet, mens ubåten sank til bunns.

Da vennene snakket med tiltalte etter at ubåten hadde sunket, sa han ifølge vitnet flere ganger at han hadde behov for å være litt for seg.

– Han var den av oss som var minst rystet, sier mannen i retten.

Det var først da en av dem ble ringt opp av politiet at vennene ble klar over at det var en person som var borte.

– Først forsto vi ikke at det var noen som manglet. Det var politiet som ba oss spørre om det var en svensk journalist om bord, sier vitnet i retten.

Ifølge mannen svarte Madsen kontant at han hadde satt henne i land på Refshaleøen klokken 22.30.