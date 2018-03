7 ÅR MED KONFLIKT: Røyk etter en angivelig bombing av Zamalka i Øst-Ghouta, Syria, angivelig utført av den syriske regjeringen mandag 12. mars. Foto: AMMAR SULEIMAN / AFP

Redd Barna: – Tre millioner syriske barn har ikke opplevd annet enn krig

Publisert: 12.03.18 23:07

I disse dager er det er syv år siden den arabiske våren nådde Syria, men konflikten i landet ser ikke ut til å ta slutt med det første. Ifølge Unicef var 2017 det året krigen tok livet flest barn.

– Verden har sviktet barna i Syria. Hele barndommen er bombet sønder og sammen, og tre millioner syriske barn har ikke opplevd annet enn krig. Til tross for løfter om trygge soner og ny våpenhvile, har det bare blitt verre for barna som bombes i hjemmene sine, på skolen og på sykehusene, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna i en pressemelding.

Organisasjonen publiserte mandag en rapport som beskriver situasjonen i Syria det siste halvåret av 2017. Ifølge rapporten var dødstallene «verre enn på flere år».

Stor økning i antall drepte barn

I rapporten kritiserer Redd barna «de såkalte trygge sonene» som ble etablert i juli, 2017. Det som ifølge Russland, Tyrkia og Iran skulle være deeskaleringssoner har ifølge Redd barna blitt til eskaleringssoner.

Dette blir i rapporten eksemplifisert ved at minst 37 sivile angivelig ble drept av eksplosiver hver dag i andre halvdel av 2017.

En av deeskaleringssonene Redd barna sikter til er Øst-Ghouta, der det har pågått bombing til tross for våpenhvile i Syria.

I en pressemelding skriver også Unicef at det siste året har vært særlig dødelig. Ifølge dem er 2017 det året da flest barn har dødd i krigen, med en økning på 50 prosent fra året før.

Barn med funksjonshem særlig utsatt

Unicef skriver videre at over 1.5 millioner mennesker lever med permanente, krigsrelaterte hemninger. Av disse har 86.000 mennesker mistet lemmer.

Dette går ifølge Unicef særlig utover særlig utover barn, ettersom de er utsatt for høyere risiko for vold, og har mindre tilgang på grunnleggende helse- og utdanningstilbud.

I sin rapport skriver også Redd barna at mer enn 2 millioner mennesker, hvorav halvparten er barn, som befinner seg i områder som er beleiret eller vanskelige å nå, har blitt hindret fra å motta livsviktig mat og medisin.

Skoler og helsefasiliteter rammet

Redd barna skriver videre antall dager deres skoler har måttet holde stengt grunnet fare for vold har firedoblet seg i det inneværende skoleåret. I tillegg skriver de at mer enn 60 skoler i Øst-Ghouta har blitt skadet eller ødelagt av bombing i løpet av de første to månedene av 2018.

Også helsefasiliteter har blitt rammet. I februar ble 24 helseinstitusjoner rammet av bombing på fem dager i Øst-Ghouta alene, skriver Redd barna.