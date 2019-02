LABOUR-LEDER: Jeremy Corbyn under en tale han holdt til en britisk fagforening i midten av februar. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Dette betyr Corbyns brexit-valg

At det britiske arbeiderpartiet nå sier at de ønsker en avstemning om landets tilknytning til EU, betyr trolig ikke at britene kommer til å bli i unionen.

Labour -leder Jeremy Corbyn sier mandag at han heller vil ha en ny folkeavstemning om brexit, enn en EU -utmelding styrt av statsminister Theresa May og det britiske konservative partiet, toryene.

Men at dette nå er det første steget på en snuoperasjon for britene til å bli i EU, tror ikke Nick Sitter, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

– Jeg har liten tro på at en folkeavstemning vil gi et annet resultat. Det er ikke noe som tyder på at mange har ombestemt seg. Men det er mange som mener at man må finne en annen måte å fikse britenes utgang av EU på, sier Sitter til VG.

Super-onsdag i Storbritannia

Førstkommende onsdag ligger an til å bli en super-onsdag, hvor det legges vesentlige føringer for hvordan britene skal forlate EU.

Da skal det voteres over et forslag fra Labours Yvette Cooper og de konservatives Oliver Letwin. De ønsker å tvinge regjeringen og Theresa May til å be om en utsettelse av brexit, dersom det ikke blir noe flertall for en ny avtale innen 13. mars.

May har svart på forslaget med å fremskynde voteringen om utmeldingsavtalen til dagen før, 12. mars.

– Dette er et klart forsøk på å dra i bremsespaken. Onsdag vil det voteres over hvilken utsettelse britene skal velge, og om de skal ha en ny folkeavstemning, sier Sitter.

– Ikke flertall for krasj

– Det er ikke flertall i parlamentet for å gå ut av EU uten en avtale, så spørsmålet er hva som skjer etter det. Dette er en ekstremt viktig beslutning. Jeg har vanskelig for å se at ansvarlige politikere i Storbritannia vil la det gå så langt som å krasje ut uten en avtale, sier Kristian Steinnes, professor i moderne europeisk historie ved NTNU, til VG.

Hva spørsmålet i en ny folkeavstemning vil bli, er også usikkert.

Ifølge Sitter står det trolig mellom to alternativ:

En endelig avtale med EU mot at Storbritannia skal bli i EU

En endelig avtale med EU mot at Storbritannia forlater EU uten en avtale

– Også Corbyn vil bli

Skyggeminister i Labour, Emily Thornberry, gjentok flere ganger i britiske medier mandag kveld at en folkeavstemning vil ha som et av alternativene å bli i EU, og at Corbyn kommer til å stemme for å bli i unionen.

– Hvis det er et valg mellom en dårlig brexit-avtale fra de konservative eller ingen avtale i det hele tatt, mot å bli i EU, så kommer vi alle til å stemme for å bli, sa Thornberry til Channel 4 News.

Britenes forhold til EU splitter nå Labour.

Sist uke trakk sju parlamentarikere seg fra Labour på grunn av partiets tilnærming til utmeldingen.

– Har Corbyn og Labour noe å tjene på å si at de ønsker en ny folkeavstemning?

– Nei, det han gjør nå er skadebegrensning. Ifølge sist meningsmåling lå Labour ut til å miste én av tre velgere, så han må gjøre noe for å forhindre det, sier Sitter.

Trenger annen avtale

For det er ingen tvil hva partilederen selv mener, sier Sitter.

– Corbyn er EU-motstander. Men han og anti-EU gruppen rundt ham har nok blitt mer pragmatiske. Så selv om de ønsker Storbritannia ut av EU, så har de innsett at de trenger en tollunion, for å unngå en hard grense mot Irland. Alternativt en EØS-lignende avtale med begrensninger på fri flyt av arbeidskraft.