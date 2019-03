FØR RADIKALISERING: Dette bildet av Shamima Begum er fra februar 2015. Foto: LAURA LEAN / AFP

IS-kvinnes baby døde i flyktningleir

Ifølge The Guardian har den tre uker gamle sønnen til IS-bruden Shamima Begum dødd i en syrisk flyktningleir.

Publisert: 09.03.19 01:25 Oppdatert: 09.03.19 02:20







Den britiske avisen skriver at babyens død bekreftes av familiens advokat, Tasnime Akunjee. Den knapt tre uker gamle gutten ved navn Jarrah skal ha blitt fraktet til sykehus i al-Roj-leiren med pusteproblemer flere ganger denne uken.

Også en talsperson for Syrian Democratic Forces, som driver flyktningleiren, oppgir at babyen er omkommet, ifølge BBC.

Babyen skal ha dødd av lungebetennelse.

En venn av Begum har forklart at barnet «ble blått og kaldt» og ble fraktet til et legesenter i flyktningleiren. Gutten skal ha blitt bisatt med to andre barn torsdag kveld.

En sykepleier som jobber i leiren for kurdiske Røde Halvmåne sier til BBC at babyen ble tatt med til lege torsdag morgen og deretter fraktet til sykehus med moren, men at han døde 13.30 lokal tid.

En talsperson for den britiske regjeringen sier til BBC at «ethvert barns død er tragisk og veldig venskelig for familien».

19-årige Shamima Begum er fratatt sitt britiske statsborgerskap etter at hun og to venninner for fire år siden rømte fra London og reiste til Tyrkia for å slutte seg til IS i Syria . Der giftet de seg med IS-krigere.

Begum har etter det bedt om å få vende tilbake til Storbritannia, men har samtidig sagt i et intervju at hun ikke angrer på at hun sluttet seg til IS.

Hun er også bangladeshisk statsborger, men er blitt nektet statsborgerskap i Bangladesh.

Siden babyen ble født før Begum mistet sitt britiske statsborgerskap, regnes han som britisk, ifølge BBC.

– Jeg håper de vil revurdere saken min med noe mer nåde i hjertene sine, sa Begum i et tidligere intervju med Sky News.

Begum har fått to barn tidligere, som begge døde i Syria. Familien hennes har bedt om at hennes nye sønn skulle få komme hjem.

19-åringen er gift med en nederlandsk IS-kriger som heter Yago Riedijk. Han sitter i fengsel i nærheten av leiren og er informert om babyens død.

Statsminister Erna Solberg har sagt at regjeringen ikke vil motsette seg at norske IS-krigere og deres barn vender tilbake til Norge.

Menneskerettighetsadvokat Clive Stafford Smith sier til Guardian:

– Det er veldig trist å høre at Shamima Begum har mistet sitt tredje barn på bare noen få måneder. Selv om hun har tatt noen meget dumme valg, og det bestrider ingen, er hun fremdeles en tenåring.

Tidligere politisjef i London og en venn av Begums familie, Dal Babu, sier til BBC:

– Vi som nasjon har feilet i å holde dette barnet trygt. Dette dødsfallet av en britisk borger kunne vært unngått. Familien ba Justis- og beredskapsdepartementet om hjelp, og de svarte med å si at de hadde henvendt seg til feil departement.