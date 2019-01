FENGSLET: Narkogangsteren ble fengslet i 2016 og utvekslet til USA i 2017. I november i fjor startet rettssaken mot han. Foto: TT NYHETSBYRÅN

«El Chapo» i SMS til kona: Ønsket å gi datteren (7) en AK-47

Påtalemyndigheten har under rettsaken offentliggjort en rekke SMSer som ble utvekslet mellom Joaquín «El Chapo» Guzmán og kona da den beryktede narkobaronen var på rømmen.

Den meksikanske kartellsjefen ble tatt av politiet i 2016 for andre gang , og er blant annet anklaget for å ha smuglet over 155 tonn kokain til USA. Over to år senere, i november i fjor, begynte rettsaken i New York .

Påtalemyndigheten, som har brukt flere år på å samle inn bevis, har nå offentliggjort SMS-utvekslinger mellom Guzman og kona Emma Coronel Aispuro til juryen, som et av mange bevis mot han, skriver nyhetsbyrået AP.

Dagen da Guzmán klart å unnslippe en politirazzia i den meksikanske feriebyen Cabo San Lucas i 2012, fortalte han om rømningen til kona på SMS.

– Det skjedde så fort. Jeg så de banke på nabodøren, men jeg klarte å hoppe ut, skrev han.

Han skrev deretter at han trengte nye klær og farge så han kunne farge skjegget svart - før han fortsatte med å erklære sin kjærlighet til Aispuro.

– Jeg elsker deg, kjære. Vi snakkes snart, skrev han.

Guzmán skal også ha sendt kjærlige meldinger til en kvinne som ble arrester under den samme razziaen.

Ønsket å gi datteren våpen

I en annen SMSs beskrev Guzmán en av tvillingdøtrene som «uredd» før han skrev at «han skulle kjøpe en AK-47 så hun kunne henge med han».

Beskjedene ble innhentet med hjelp av en tekniker som tidligere jobbet for Sinaloa-kartellen, som Guzman var sjef for, før han begynte å samarbeide med FBI.

Aispuro var til stede under rettsaken, men skal ifølge nyhetsbyrået ikke ha hatt noen synlige reaksjoner på opplesningen av SMSene.

Guzman er mest kjent som narkotikabaronen som klarte å rømme fengselet to ganger. Den ene gangen skjulte han seg i en tralle med tøyvask, mens han den andre gangen kom seg ut via en kilometer lang tunnel.

Rettssaken mot Joaquín «El Chapo» Guzman er ventet å vare i rundt fire måneder. Den vil koste millioner av dollar, og kan ende opp med å bli den dyreste rettsprosessen i amerikansk historie, ifølge NTB.