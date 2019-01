MEKTIGE: Nancy Pelosi er nummer to i linjen til å overta for president Donald Trump. Før henne er visepresidenten. Foto: SAUL LOEB / AFP

Brevkrig mellom Trump og Pelosi

UTENRIKS 2019-01-17T23:23:08Z

Mens 800.000 statlig ansatte i USA går uten lønn sender to av de som kan løse floken syrlige brev til hverandre.

Publisert: 18.01.19 00:23

Først sendte demokraten Nancy Pelosi , som er leder for Representantenes hus i den amerikanske Kongressen, onsdag et brev til president Donald Trump der hun anbefalte at de utsetter den årlige «State of the Union»-talen, der presidenten hver januar kommer til Kongressen for å fortelle om ståa i landet og hans planer fremover.

Pelosi grunnga dette med at et slikt arrangement, der både kongressmeldlemmer, presidenten, visepresidenten og alle utenom ett regjeringsmedlem deltar, krever store mengder planlegging fra flere ulike statlige etater for å kunne ivareta den nødvendige sikkerheten. Blant disse både Secret service og Departementet for nasjonal sikkerhet.

«Men» , skrev Pelosi, «verken Secret service eller Departementet for nasjonal sikkerhet har fått tilført økonomiske midler på 26 dager nå. (...) Dessverre, på grunn av sikkerhetsbekymringer, foreslår jeg at vi jobber sammen om å finne en annen passende dato etter at det offentlige igjen er oppe og går, eller at du leverer din «State of the Union» skriftlig til Kongressen, med mindre nedstengingen tar slutt denne uken.»

Formelt er det lederen for Representantenes hus som inviterer presidenten til å holde denne talen. Mange tolket derfor Pelosis brev ikke som en anbefaling, slik hun skrev, men som en klar beskjed om at Trump ikke er velkommen 29. januar, slik planen var.

Reagerer på offentliggjøring

I dag kom responsen fra presidenten. Også denne i brevsform. Der skriver han til Pelosi at hennes planlagte tur til Brussel, Egypt og Afghanistan er utsatt til etter at nedstengingen av deler av statsapparatet, såkalt «shutdown» er over.

I praksis nekter han henne å bruke militært regjeringsfly til reisen.

Videre skriver han at han er sikker på at Pelosi vil synes at det er rimelig ettersom 800.000 amerikanske arbeidere nå går uten lønn.

«Jeg føler også at det i denne perioden er bedre at du blir i Washington og forhandler med meg og blir med i bevegelsen som ønsker god grensesikkerhet for å få slutt på nedstengingen», heter det i Trumps brev, hvor han også slenger på setningen.

«Dersom du ønsker å gjennomføre din reise ved bruk av kommersielle flyvninger står du selvsagt fritt til det».

Dette vet selvsagt Donald Trump at ikke er noe alternativ. Av sikkerhetsmessige hensyn har ikke Pelosis planer om å reise til Midtøsten vært kjent offentlig før Trumps brev. Turer til aktive krigsområder for høyerestående amerikanske politikere skjer aldri med bruk av ruteflyvninger og blir heller aldri diskutert offentlig i forkant. Mange reagerte umiddelbart på at Det hvite hus nå har gjort det.

– Barnslig

Ifølge Fox News sin Hvite hus-reporter ble brevet offentliggjort av Trumps pressesekretær Sarah H. Sanders mindre enn en time før Pelosis delegasjon skulle reise.

Flere amerikanske journalister stilte umiddelbart spørsmål på Twitter om også planlagte reiser for andre kongress- og regjeringsdelegasjoner vil bli avlyst på grunn av nedstengingen av deler av statsapparatet. For eksempel for de som etter planen neste uke skal reise til Sveits for å delta på World Economic Forum i Davos, eller andre som reiser militært.

Ifølge Los Angeles Times’ Hvite hus-korrespondent Noah Bierman har en kilde i Det hvite hus opplyst at de tvil gjelde alle kongressdelegasjoner.

For øvrig var nedstengingen i gang da Donald Trump selv reiste til Irak i julen.

Presidentens partifelle, og ofte støttespiller, Lindsey Graham reagerer kraftig på brevkrigen mellom to av USAs mektigste. I en uttalelse skriver han at

– Én barnslig respons forsvarer ikke en annen. Pelosis trussel om å kansellere «State of the Union» er uansvarlig og et politisk spill. At president Trump nekter Pelosi en miltiær reise for å besøke troppene i Afghanistan, våre allierte i Egypt og NATO er også uanstendig, skriver Graham.

Vil ha penger til mur

Nedstengingen av deler av det offentlige USA er nå inne i sin fjerde uke. Det er den lengste «shutdown» som noensinne har vært. 800.000 blir direkte rammet ved at de ikke får lønn. Mange av de har heller ingen arbeidsplass å gå til nå. Titusener andre offentlige ansatte blir tvunget til å jobbe uten lønn med behandling av selvangivelser, flytrafikk og sikring av mat og medisin.

Det var Trump som iverksatte nedstengningen da han nektet å skrive under på budsjettet 22. desember, fordi det ikke inneholdt de 5,7 milliarder dollarene han vil ha til bygging av grensemur. Demokratene mener den humanitære krisen han omtaler ved grensen, er delvis en konsekvens av hans egen politikk. De mener dessuten at Trumps sprer skremselspropaganda når han hevder at det strømmer farlige folk inn i USA, og har sagt nei til å gi ham pengene til den mye omtalte muren, eller grensegjerdet.

Trump sa 11. desember at han kommer til å være stolt over å stenge ned deler av offentlig sektor. Forrige fredag sa han at han fortsatt står inne for uttalelsen.

Per nå ser de to «brevvennene» ut til å være langt unna å løse floken. Det kan se ut til å være dårlige nyheter for Donald Trump. En meningsmåling fra NPR/PBS/Marist Poll viser at den siste månedene har antallet som synes han gjør en god jobb sunktet fra 42 til 39 prosent, mens antallet som synes han gjør en dårlig jobb har økt fra 49 til 53 prosent.