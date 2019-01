FENGSLET: Eman al Nafjan og Loujain al-Hathloul er blant de arresterte kvinnene som skal ha blitt utsatt for tortur. Foto: Amnesty International

Skrekkrapport: Tortur og seksuell trakassering mot fengslede kvinneaktivister

UTENRIKS 2019-01-08T07:27:25Z

Bak murene i Dhahban-fengselet i Saudi-Arabia er kvinneaktivistene pisket, kledd nakne og trakassert seksuelt. Én av de hovedmistenkte i Khashoggi-drapet har ledet avhørene.

Nilas Johnsen

Publisert: 08.01.19 08:27

«Jeg gjør hva jeg vil med deg, og etterpå løser jeg deg opp og skyller deg ned i do».

Slik skal en av kvinneaktivistene som sitter fengslet ha blitt truet av Saud al-Qahtani - rådgiveren til den saudiske kronsprinsen Mohammed bin Salman, og en antatt hovedmann bak det grufulle drapet på journalisten Jamal Khashoggi .

Menneskerettighetsaktivisten Yahya Assiri som leder organisasjonen ALQST har fått ut en rekke detaljer om hvordan flere av de fengslede aktivistene mishandles i fengsel.

Les den rystende rapporten her

«Hvem skal hjelpe deg nå?»

Funnene samsvarer med en rapport fra Amnesty International som tidligere har slått alarm om forholdene i fengselet der kvinnene holdes. De nye detaljene gir et inntrykk av systematiske forsøk på å bryte ned fangene. Minst fem kvinner skal ha blitt torturert:

Minst én av kvinnene er blitt utsatt for fysisk, seksuell mishandling av kvinnelige vakter, ved å bli slått og berørt på intime og sensitive kroppsdeler.

Én av de fengslede ble avbildet naken og fikk så bildene lagt frem under avhør. Under avhør er kvinnene blitt fornedret, mens vaktene har sagt: «Hvem skal hjelpe deg nå?».

To av kvinnene ble slått under føttene og utsatt for elektriske sjokk, slik at de fremdels lider av ukontrollert skjelving. To av fangene ble beordret til å kysse, og da de nektet ble de pisket.

– Stemplet som forrædere

Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International i Norge, forklarer at avhopperen Yahya Assiri anses som en meget troverdig kilde.

– Han har tidligere kommet med rapporter som har vist seg sannferdige. Han har et godt kildenettverk. Detaljene han legger frem er i tråd med det Amnesty tidligere er blitt varslet om, sier Tin til VG.

Hun kjenner forholdene i Saudi-Arabia godt, og har skrevet boken «Saudi-Arabia – Sverdet og stemmene». Tin mener detaljrikdommen i den nye rapporten viser at kvinnene er desperate, fordi det er så stor risiko å fortelle om det de er blitt utsatt for.

– Dette er et rop om hjelp. Samtidig viser det hvor langt regimet er villige til å gå for å bygge en terrortiltale mot kvinnene, som fremstilles som forrædere, sier Tin.

Ber Norge gripe inn

At kronprinsens rådgiver Saud al-Qahtani skal være observert under torturen viser at ordrene om bruk av tortur kommer fra øverste hold, mener Tin. Hun påpeker at detaljene nå blir kjent etter at verden har fordømt Saudi-Arabia for Khashoggi-drapet.

– Regimet føler seg trygge nok til å fortsette sine overgrep. Etter de siste månedene, kan ingen lenger si at man trodde det ble innført reformer i Saudi-Arabia. Norge og andre vestlige land må ta en tøffere holdning mot kongedømmet.

Tin mener det blir slått så hardt ned på aktivistene for å sende befolkningen i Saudi-Arabia en klar beskjed om at eneveldet består:

– Min tolkning er at man vil vise at reformer kun gis på regimets premisser, og ikke er noe man kan kjempe for.