DREPT: Den ukrainske aktivisten Kateryna Gandzjuk døde etter at hun ble angrepet med syre for tre måneder siden. Foto: FACEBOOK.COM/UAKATERYNA

Ukrainsk aktivist død tre måneder etter syreangrep

UTENRIKS 2018-11-04T17:22:19Z

Den ukrainske anti-korrupsjonsaktivisten Kateryna Gandzjuk er død, tre måneder etter at hun ble utsatt for et syreangrep. Det bekreftes fra flere hold søndag.

NTB

Publisert: 04.11.18 18:22 Oppdatert: 04.11.18 18:37

«Katja er død. Detaljer vil bli offentliggjort om en stund», skriver en Facebook-gruppe som har publisert oppdateringer om Gandzjuks helse og om etterforskningen etter at hun ble dynket med en liter syre utenfor hjemmet sitt den 31. juli.

Landets president Petro Porosjenko bekreftet nyheten under et offisielt besøk til Antalya i Tyrkia .

– Jeg ber etterforskerne om å gjøre alt i sin makt slik at Kateryna Gandzjuks drapsmenn blir funnet, stilt for retten og straffet, tvitret Porosjenko.

33 år gamle Gandzjuk arbeidet som rådgiver for borgermesteren i den ukrainske byen Kherson, sør i landet.

Angrepet fant sted tidlig på morgenen, da hun forlot hjemmet sitt for å dra på jobb. Gjerningsmannen rømte fra stedet rett etter angrepet.

Gandzjuk ble umiddelbart innlagt. Tilstanden hennes ble beskrevet som alvorlig, med forbrenninger på store deler av kroppen, inkludert overkroppen, armene og i ansiktet. BBC skriver at hun gjennomgikk elleve operasjoner før hun døde.

Gandzjuk var en høylytt kritiker av korrupsjon i politiet, og også en profilert motstander av de russiskstøttede separatistene. Det har de siste årene vært en rekke angrep på journalister og aktivister i Ukraina .