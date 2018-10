DREPT: Den afghanske generalen Abdul Raziq, som også er politisjef i Kandahar, under en pressekonferanse i provinsen 2. januar 2018. Foto: JAWED TANVEER / AFP

Tre sikkerhetstopper drept i dramatisk innside-angrep

UTENRIKS 2018-10-18T13:26:04Z

Kandahars tre øverste sikkerhetssjefer er drept av egne vakter under et møte om provinsens sikkerhet. Taliban hevder at sjefen for NATO-styrkene i Afghanistan var målet.

Publisert: 18.10.18 15:26 Oppdatert: 18.10.18 17:22

Det melder nyhetsbyrået AP .

Ifølge afghanske myndigheter er Kandahars tre øverste sikkerhetssjefer drept av sine egne vakter etter de åpnet ild under et møte der også sjefen for NATO-styrkene i Afghanistan , general Scott Miller, deltok.

Angrepet fant sted bare to dager før Afghanistans valg av ny nasjonalforsamling.

Den innflytelsesrike afghanske generalen Abdul Raziq, som også var Kandahars politisjef, omtales av The Guardian som «den viktigste maktmegleren i Sør-Afghanistan».

Både Raziq og etterretningssjef Abdul Mohmin skal ha omkommet momentant under angrepet, imens provinsens guvernør Zalmay Wesa døde på sykehuset som følge av skadene, uttaler provinsens nestleder, Agha Lala Dastager.

To amerikanske soldater skal også være såret, og ha blitt evakuert for medisinsk behandling.

Skal ha vært brutal i straffene mot Taliban

Den afghanske journalisten Bashir Ahmad Gwakh tvitret rundt klokken 16, norsk tid, at den afghanske generalen og politisjefen Raziq tidligere har unnsluppet tolv selvmordsangrep, og at han var veldig forsiktig i valg av vakter.

Ifølge journalisten, startet Raziqs karriere i grensepolitiet, men at hans harde måte å behandle fiender på, førte til at han raskt steg i gradene. Journalisten skriver politisjefen var særlig brutal mot Taliban, som skal ha drept broren og onkelen hans.

Raziq skal ha blitt anklaget for å torturere fanger. «Selv om menneskerettighetsorganisasjoner ba ham om å bli fjernet, var lokale innbyggere og myndigheter fornøyd med måten han responderte på Taliban-terror», skriver journalisten på Twitter.

En talsperson fra Taliban, som har påtatt seg ansvaret for angrepet, hevder til The Associated Press at det var general Scott Miller som var målet. Ifølge AP kom den amerikanske generalen uskadet fra angrepet.