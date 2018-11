NY JUSTISMINISTER: Onsdag ble det klart at Matt G. Whitaker tiltrer som fungerende justisminister, etter at Jeff Sessions gikk av. Foto: ALLISON SHELLEY / REUTERS

Demokrater raser mot utnevnelsen av ny justisminister

Donald Trumps utnevnelse av Matthew Whitaker som fungerende justisminister, har satt sinnene i kok hos demokrater som mener presidenten ønsker å undergrave eller stenge ned Russland-granskingen.

Først meldte president Donald Trump på Twitter at justisminister Jeff Sessions gikk av, deretter annonserte han at Matthew Whitaker skal være fungerende justisminister.

Det ble raskt klart at Sessions fikk sparken, og utnevnelsen av Whitaker har satt sinnene i kok hos flere demokrater, som mener at Trump har gjort dette av egeninteresse for å undergrave Russland-etterforskningen .

Forholdet mellom Trump og Sessions begynte å skrante allerede uker etter at sistnevnte ble utnevnt som justisminister.

Sessions erklærte seg tidlig inhabil i forbindelse med Russland-etterforskningen, og Trump har siden da klandret justisministeren for at tidligere FBI-sjef Robert Mueller ble utnevnt til å lede granskingen av mulige bånd mellom Trumps valgkampteam og Russland.

Trump har flere ganger sagt at han angret på utnevnelsen av Sessions, og i september slo han fast at han «ikke hadde noen justisminister», før han senere modererte uttalelsen.

«Det er umulig å se på sparkingen av justisminister Sessions som noe annet enn nok et åpenbart forsøk fra @realDonaldTrump på å undergrave og avslutte spesialetterforsker Mullers etterforskning», skriver demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, på Twitter.

Før Whitaker i 2017 fikk stillingen i justisdepartementet, skrev han en kronikk publisert hos CNN om at Russland-granskingen til Mueller hadde gått for langt. Whitaker vil nå ta over overvåkningen av Mueller-granskingen for visejustisminister Rod Rosenstein som til nå har hatt ansvaret, etter at Jeff Sessions erklærte seg inhabil.

Pelosi: Kongressen må ta grep

Videre skriver Nancy Pelosi at «med tanke på hans liste av trusler om å undergrave og svekke Russland-granskingen, bør Matthew Whitaker avstå fra enhver involvering i Muellers etterforskning. Kongressen må øyeblikkelig ta grep for å beskytte lovverket og integriteten til etterforskningen. #FollowTheFacts».

Dette kommer syv timer etter at Donald Trump skrøt av Pelosi på Twitter og sa at hun «fortjente» å bli «speaker» (en slags stortingspresident) i Representantenes hus.

Fikk beskjed på talerstolen

«Åpenbart har presidenten noe å skjule», skriver demokratenes leder i Sentatet, Chuck Schumer på Twitter . Han holdt en pressekonferanse om mellomvalget da han fikk beskjed per lapp om Trumps sparking av Sessions.

«Oh», sa han da han åpnet lappen og så hva som sto der. Han smilte litt og himlet med øynene.

– Å beskytte Mueller og hans etterforskning er av største viktighet. Det vil skape en konstitusjonell krise hvis dette er en innledning til å avslutte eller begrense Mueller-granskingen. Jeg håper president Trump og dem han lytter til, vil avstå fra dette, sa Schumer.

Han kalte deretter timingen «veldig mistenkelig» og sa at han håpet at demokratenes republikanske kolleger vil hjelpe dem å forhindre en konstitusjonell krise hvis det kom til det.

Mener presidenten har åpenbar egeninteresse

Demokrat Mark Warner, nestleder av Senatets etterretningskomité, mener også at Matthew Whitaker bør erklære seg inhabil i Russland-granskingen på grunn av Whitakers kommentarer om Russland-granskingen samt «presidentens åpenbare egeninteresse i utnevnelsen av ham som fungerende justisminister».

Demokrat Adam Schiff, medlem av Representantenes hus for delstaten California, deler også Warners synspunkter på Twitter.

– Han ønsker en justisminister som kan tjene hans interesser, ikke folkets interesser. Muellers etterforskning og justisdepartementets uavhengighet må beskyttes, og enhver som er nominert må forplikte seg til å gjøre begge. Vi vil beskytte loven, skriver han.

Advarer Withaker

Den demokratiske senatoren Cory Booker, som også var en av mottagerne av brevbombene i slutten av oktober , skriver på Twitter at Trumps oppsigelse av Sessions er en alarmerende utvikling.

– Kongressen må umiddelbart komme med et lovforslag for å beskytte Mueller fra politisk innflytelse så han kan gjøre jobben sin og følge fakta hvor enn de måtte lede.

Han går også ut og advarer den fungerende justisministeren.

– Matt Withaker burde også redde seg selv fra overvåkning når det kommer til sine tidligere kritiske kommentarene vedrørende Muellers etterforskning, skriver han.