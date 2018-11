PROTESTER: En tilhenger av det religiøse partiet Ahle Sunnat Wal Jamaat (ASWJ) holder et bilde av Asia Bibi i en demonstrasjon etter høyesteretts avgjørelse om å frikjenne Bibi for blasfemi. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Ektemannen til blasfemianklaget kvinne ber om asyl

UTENRIKS 2018-11-04T00:46:31Z

Mannen til Asia Bibi som nylig ble frikjent for blasfemi etter åtte år med dødsdom, sier de søker om asyl i Storbritannia, USA eller Canada.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 04.11.18 01:46

BBC melder at ektemannen, Ashiq Masih, opplyser om dette i en video. Han hevder familien er i stor fare i Pakistan .

Det var onsdag høyesterett satte dommen fra 2010 til side, der Asia Noreen, bedre kjent som Asia Bibi, var dømt til døden for å ha fornærmet profeten Muhammed under en nabokrangel. Beslutningen førte til kraftige protester og demonstrasjoner i Pakistan.

Asias advokat, Saif Mulook, flytet fra landet lørdag, angivelig fordi han fryktet for sitt liv.

– Jeg ber statsministeren i Storbritannia om hjelp, og så framt det er mulig om å gi oss asyl, sier han i videoen, ifølge BBC.

Han skal også ha bedt kanadiske og amerikanske myndigheter om hjelp.

I et intervju med tyske Deutche Welle sa han også at han og familien var redde etter at den pakistanske regjerningen inngikk en avtale med det islamistiske TLP-partiet (Tehreek-i-Labaik) for å få slutt på demonstrasjonene.

– Den nåværende situasjonen er veldig farlig for oss. Vi har ingen sikkerhet og gjemmer oss rundt omkring, sier han til DW.

Får ikke dra

Som en del av den avtalen, vil myndighetene prøve å få stoppet Asia i å forlate landet. De har også sagt at de ikke vil stoppe noen i å utfordre høyesteretts avgjørelse om å løslate henne.

Bibis mann og barn reiste tilbake fra Storbritannia i midten av oktober og har siden frikjennelsen ventet på at hun skulle bli løslatt, slik at familien kunne forlate Pakistan sammen.

De har ikke sagt hvor de vil reise, men flere land, inkludert Frankrike og Spania, har allerede tilbudt asyl. Foreløpig står alt på vent, og familien bor på hemmelig sted og bytter tilholdssted hyppig.

Avviser fare

Ektemannen kritiserer avtalen som er inngått, og sier myndighetene aldri burde ha gitt etter for press fra aksjonistene.

Informasjonsminister Fawad Chaudry i Pakistan har uttalt til BBC at sikkerheten rundt Bibi er styrket.

– Ja, vi har en situasjon og vi håndterer det, men jeg kan forsikre dere om at hennes liv ikke er i fare, sier han.

Han beskriver avtalen som er gjort med demonstrantene som «brannslukking» for å avhjelpe situasjonen uten at det kommer til vold.

Dommen har vakt voldsomt raseri blant grupper som helst vil se Bibi henrettet. Skoler, butikker og veier ble holdt stengt på grunn av opptøyer som varte i tre dager. Myndighetene sendte politi og soldater for å beskytte offentlige bygninger.