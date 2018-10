TØRSTE: Amerikanske soldater fra US Marines på utmarsj på Island i forrige uke. I helgen gikk flere utesteder i Reykjavik tomme for øl med flere tusen amerikanske soldater i byen. Foto: Marine Corps/Lance Cpl. Menelik Collins

Amerikanske soldater på vei til Norge: Drakk Reykjavik tom for øl

Flere barer og restauranter i Reykjavik gikk tomme for øl i helgen, da 6–7000 amerikanske soldater, på vei til NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge, tok seg en kveld på byen.

Ifølge det islandske nyhetsnettstedet Visir , kastet amerikanerne seg over det lokale brygget og tok for seg så store mengder at serveringsstedene måtte be om nød-forsyninger.

Med flere tusen amerikanske soldater på landlov, gikk det mer øl enn noen hadde ventet:

Ifølge bloggeren Eiríkur Jónsson, rapporterte flere skjenkesteder at de aldri hadde opplevd maken. Ølkjørere fra det lokale bryggeriet Ölgerðin ble utkalt for å levere mer, men de «slåss mot en overlegen styrke», skriver bloggeren.

Varmet opp på Island

De første amerikanske marinefartøyene kom til den islandske hovedstaden onsdag i forrige uke, og de siste forlot Reykjavik søndag.

Flere amerikanske tropper, blant annet deler av US Marines, har hatt forøvelser i kaldt og hustrig høstvær på Island de siste ukene, hvor de har forberedt seg til NATO-øvelsen i Norge, med mer enn 50.000 soldater.