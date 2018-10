SIGNAL FRA SAUDI: Bildet er sendt ut av Saudi-Arabias statlige nyhetsbyrå, SPA. Kronprins Mohammed bin Salman (til høyre), møter Salah Khashoggi, sønnen til den drepte journalisten Jamal Khashoggi. Foto: Saudi Press Agency via AP

Saudi-Arabias kronprins møtte Khashoggis familie

UTENRIKS 2018-10-23T22:57:48Z

Saudi-Arabias kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman har tatt imot familien til den drepte journalisten Jamal Khashoggi i palasset i Riyadh, melder det statlige nyhetsbyrået SPA.

Publisert: 24.10.18 00:57

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman har vært under press etter drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi. I går kondolerte han Khashoggis familie. I dag sendte det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået ut et bilde som viser kronprinsen håndhilsende på avdødes sønn, Salah.

De to saudiarabiske lederne møtte Khashoggis bror Sahel og sønnen Salah ved det kongelige palasset i den saudiarabiske hovedstaden, melder SPA. Ifølge en uttalelse gjengitt av det statlige byrået byrået uttrykte Salah og Sahel takknemlighet overfor kongen og kronprinsen.

Journalist og kritiker av prins Mohammed, Jamal Khashoggi (59), ble sist sett da han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, for å få annullert sitt tidligere ekteskap og dermed kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede Hatice Cengiz. Han kom aldri ut igjen.

Etter først å ha nektet for journalistens forsvinning i atten dager, innrømmet saudiarabiske myndigheter i helgen at Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet. De hevder han døde under en slåsskamp. Det er en forklaring verdenssamfunnet ikke har satt sin lit til.

Anonyme tyrkiske tjenestemenn har tidligere sagt at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble torturert og deretter drept og partert etter å ha gått inn på konsulatet. Kroppsdeler tilhørende den drepte journalisten Jamal Khashoggi skal ha blitt funnet i den saudiarabiske konsulens hage i Istanbul, sier to kilder til Sky News. Dette blir imidlertid avkreftet fra andre kilder.

Landets utenriksminister har erkjent at Khashoggi ble drept, men den saudiarabiske regjeringen benekter at ledelsen i Saudi-Arabia var involvert i det som skjedde. Etterretningstopp ble likevel sparket etter Khashoggi-drapet.

Til retten i Istanbul

I dag opplyste Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, at han vil stille Khashoggi-mistenkte for retten i Istanbul. Han ba om at atten personer, som de knytter til drapet, utleveres til Istanbul for å bli dømt der.

– Vi ber saudiarabiske myndigheter om å oppgi navnene på alle som var involvert i planleggingen av dette drapet, uansett rang, fra topp til bunn, sa den tyrkiske presidenten.

Han fikk svar på anmodningen.

– Grep er tatt fra kongerikets side for å avdekke sannheten og stille til ansvar alle hvis inkompetanse eller umiddelbare ansvar ligger bak drapet, uansett hvem de måtte være, heter det i en uttalelse publisert av det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

Uttalelsen er den første fra saudiarabiske myndigheter etter Tyrkias president Recep Tayyips Erdogans redegjørelse.

At det eneveldige kongedømmet Saudi-Arabia skal godta å utlevere medlemmer av landets sikkerhetstjenester til Tyrkia, regnes som svært lite sannsynlig.

Norske reaksjoner

– Norge krever at det må gjennomføres en rask, åpen og troverdig undersøkelse av omstendighetene rundt drapet. Vi forventer at saudiarabiske myndigheter bidrar til å oppklare saken, sier Ine Eriksen Søreide i en uttalelse til NTB.

Hun kaller drapet dypt tragisk og fullstendig uakseptabelt. Eventuelle videre konsekvenser er det imidlertid for tidlig å si noe om, ifølge utenriksministeren.

– Vi har i den forbindelse tett kontakt med EU og andre nærstående.

Tysklands statsminister Angela Merkel varslet søndag full stans i våpeneksporten til Saudi-Arabia, og opposisjonen i Storbritannia krever at statsminister Theresa May gjør det samme.

I Sverige raser debatten om hvorvidt landet skal stanse sin våpeneksport til Saudi-Arabia.

I Danmark har utenriksminister Anders Samuelsen innkalt Saudi-Arabias ambassadør for å få flere svar etter at Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan slo fast at drapet på Khashoggi var brutalt og planlagt lang tid i forveien.