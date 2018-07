FENGSLET: 17-åringen Ahed Tamimi skal på søndag løslates fra et israelsk fengsel. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Tenåringssymbolet Ahed løslates fra israelsk fengsel

Publisert: 26.07.18 14:06

Den palestinske tenåringsjenta Ahed Tamimi, et forbilde blant sine egne for å ha slått israelske soldater, blir løslatt fra fengsel søndag.

Det opplyser en talsmann for det israelske fengselsvesenet torsdag.

Den 17 år gamle jenta ble et symbol på palestinsk motstandskamp da hun i desember 2017 dengte løs på israelske soldater mens det hele ble filmet og havnet på YouTube.

Fra israelske myndigheter ble svaret åtte måneders fengsel. Det samme fikk jentas mor. Begge slippes ut søndag, 20 dager før straffens utløp.

Israelske politikere beskylder Tamimi for å være en palestinsk PR-agent, en agitator som bevisst lar seg filme mens hun provoserer israelske soldater.

Symbol for palestinere

VG besøkte i januar familien til den kjente 17-åringen nord på den israelsk-okkuperte Vestbredden, i den lille landsbyen Nabi Saleh.

Dramatikken rundt Ahed startet 15. desember 2017. En kaptein og en sersjant fra IDF, de israelske militære styrkene, tok seg inn på gårdsplassen til Tamimi-familien. Der slo, dyttet og sparket Ahed (16) den israelske soldaten.

– Min datter er et symbol for sin generasjon palestinere. Jeg er stolt over det hun gjorde, sa faren til VG i januar.