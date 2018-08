GLAD FOR Å VÆRE I LIVE: Alberto Herrera fra Chicago var blant passasjerene på flyet som styrtet tirsdag. Foto: Rebecca Blackwell / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Overlevde flykrasjet i Mexico: – Det første jeg gjorde var å drikke en stor shot tequila

Publisert: 02.08.18 03:14

UTENRIKS 2018-08-02T01:14:36Z

Alle overlevde da et fly med 103 mennesker om bord styrtet under avgang fra flyplassen i Duango i Mexico tirsdag. Alberto Herrera feiret med tequila.

Aeroméxico-flyet endte brennende på en slette like utenfor rullebanen i Durango, nord i Mexico . Det var 88 voksne, ni mindreårige, to spedbarn og fire besetningsmedlemmer om bord. 49 ble innlagt på sykehus, to i kritisk, men stabil tilstand.

Alberto Herrera fra Chicago-området er blant dem som slapp fra det med skrekken.

– Jeg skal ikke lyve – det første jeg gjorde var å drikke en stor, stor, stor shot med tequila. Jeg sa til bartenderen at han skulle gi med den beste tequilaen han hadde, for jeg hadde akkurat falt ned fra himmelen og jeg er i live og kan fortelle om det, sier han til CBS News .

AM2431 tok av fra den internasjonale Guadalupe Victoria-flyplassen i Durango i nordlige Mexico tirsdag klokken 16 lokal tid. Underveis i avgangen ble flyet mest sannsynlig tatt av et sterkt vindkast og mistet fart og tapt høyde. Den venstre vingen skal ha sneiet bakken. Flyet skled ut på et jorde, noe som gjorde at rømnings-skliene ble aktivert og gjorde at passasjerene og besetningsmedlemmene kunne komme seg ut før de ble fanget av brann. Det endte rundt en kilometer fra rullebanen.

Bilder på sosiale medier viser svart, tykk røyk som velter ut fra flyet, og en rekke hjelpepersonell på vei til flyplassen.

Presten Esequiel Sanchez fra Chicago, som pådro seg beinbrudd, forteller til CBS at han tror flyet unngikk å tippe over fordi det mistet fart.

– All respekt til mannskapet som gjorde en fantastisk jobb med å hjelpe alle med å komme seg ut, sier han.

Også Ashley Garcia er blant de heldige. I en video der hun sees iført nakkekrage, forteller hun:

– Jeg kom meg ut av flyet, og så mennesker med blod rennende ned over ansiktet. De hadde kutt på leppene. Jeg vet noen barn fikk brannsår.

Herrera forteller ifølge Sydney Morning Herald at det var sol da passasjerene gikk om bord i flyet tirsdag ettermiddag.

– Da vi satt i flyet var det lett regn, men ingenting å uroe seg for. Vi begynte å øke farten, men så snart take-off startet, begynte flyet å slite. Det ble truffet av hagl, forteller han og fortsetter:

– Plutselig begynte flyet å riste og å gjøre kraftige, brå bevegelser. Så traff det bakken. Vi skled og traff bakken på ny og man så flammer. Man tenker «Dette kan være ille.»

Herrera forteller at han inntok nødposisjon og ropte at de andre skulle gjøre det samme.

Ifølge myndighetene rev sammenstøtet med bakken av begge flymotorene, og brann brøt ut på begge vingene. Røyk fylte cabinen og nødutgangene over vingene var blokkert av brann.

Herrera sier han hjalp så mange han kunne ned fra flyet. Nødskliene var utløst, men skroget skal ha stått i en vinkel så de ikke kunne brukes. Flere måtte hoppe ned på bakken. Flere fikk også brannsår på deler av kroppen.