FANGET: I to uker har det pågått redningsarbeid for å hente ut de 15 arbeiderne som er fanget i en kullgruve i det østlige India. Foto: REUTERS

Dramatisk redningsaksjon: Arbeidere fanget i gruve i to uker

2018-12-27

To uker etter at 15 gruvearbeidere dro på jobb i Meghalaya-delstaten i India, har de ennå ikke kommet hjem.

27.12.18

Nå frykter redningsarbeiderne og pårørende det verste.

– Kun guds nåde og et mirakel kan hjelpe dem å holde seg i live, sier Kyrmen Shylla, katastrofehåndteringsminister i den indiske delstaten Meghalaya til nyhetsbyrået Reuters .

Siden 13. desember har redningsmannskaper jobbet på spreng for å redde gruvearbeiderne ut av en oversvømt kullgruve i det østlige India . Arbeiderne skal ha blitt fanget i gruven da den ble oversvømt av vann fra en elv i nærheten.

Mangelfullt utstyr

Ifølge den indiske avisen The Times of India har om lag hundre redningsarbeidere slått leir ved gruven for å bidra, men arbeidet har gått tregt grunnet mangel på avansert utstyr. Delstatsregjeringen skal ha søkt om å få bruke kraftigere pumper for å pumpe vann ut av gruven.

Avisen skriver videre at det er snakk om en gammel, ulovlig og svært farlig kullgruve. Arbeider består angivelig av å klatre flere hundre meter ned på bambusstiger for å hente kull, noe som ofte fører til ulykker.

Vil finne likene

Arbeiderne som er fanget i gruven har vært der i 13 dager uten tilgang på mat og drikke. Familiemedlemmene til de savnede har nå gitt opp håpet, skriver det indiske nyhetsbyrået PTI ifølge The Times of India.

– Jeg vil bare at myndighetene skal hjelpe oss med å hente kroppene deres, sier Shohor Ali, som både har en bror, en sønn og en svigersønn som sitter fast i hulen.

Avisen skriver at de pårørende familiene har mottatt 100.000 indiske rupi, eller om lag 12.500 kroner, i statlig kompensasjon.