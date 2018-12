Protesthelg i Paris: Over 300 demonstranter pågrepet

UTENRIKS 2018-12-08T08:11:49Z

PARIS (VG) 89.000 politifolk er kalt ut i forbindelse med det som ser ut til å bli en ny helg med voldsomme protester i Frankrike.

Ingri Bergo

Ingvild Silseth

Publisert: 08.12.18 09:11 Oppdatert: 08.12.18 11:21

Allerede ved 09.00-tiden hadde fransk politi pågrepet over 300 personer, melder nyhetsbyrået DPA.

Lørdag formiddag bruker politiet tåre- og røykgass for å holde demonstrantene unna. Dette har de også brukt i de andre demonstrasjonene den siste tiden .

VG har snakket med en gjeng demonstranter. De kommer fra ulike deler av landet, og har reist hele veien til hovedstaden for å demonstrere.

– Politiet har tatt fra oss alt vi hadde av beskyttelse. Jeg hadde med meg en sykkelhjem, bare for å beskytte hodet, men den tok de fra meg. Vi er veldig spente på hva som kommer til å skje. Vi er her for å demonstrere fredelig, men vi vet at det kommer andre som ikke har samme intensjoner, sier en demonstrant fra byen Strasbourg.

Fredelige

En annen demonstrant, 40 år gamle Sebastian fra Normandie, sier til VG at han er i Paris for å demonstrere sin avsky til president Emmanuel Macrons , samt at mange ikke har nok penger til å kjøpe det de trenger.

Han og flere demonstranter er samlet ved Triumfbuen, hvor de danne en sirkel for å symbolisere at de ikke er imot politiet.

– Det vil være et symbol på at vi er mange, men at vi er fredelige, sier Sebastian.

– Sympatiserer med demonstrantene

Da VG snakket med to politibetjenter i morges, var situasjonen forholdsvis rolig.

– Jeg har ingenting imot de gule vestene og de som vil demonstrere fredelig. Vi sympatiserer med dem. Men jeg har ingenting til overs for dem som kommer for å ødelegge. Sist ødela de Triumfbuen og andre franske stoltheter som ikke engang nazistene våget å røre, sa en av dem.

– Når vi får ordre om å skyte (gummikuler, journ.anm.), så skyter vi. Vi stiller ikke spørsmål, legger han til.

Dropper avgiftsøkning

Emmanuel Macrons regjering har bestemt seg for å droppe den forhatte avgiftsøkningen på drivstoff , men helomvendingen kan ha kommet for sent.

Protestbølgen som har blitt ledet an av de såkalte «gule vestene» – etter refleksvesten alle er pålagt å ha i bilen – er blitt til noe større.

VG befinner seg lørdag morgen ved Triumfbuen, som er omringet av politibiler. Det er også pansrede militære kjøretøy i området.

Folkelig støtte

Det handler ikke lenger bare om dyrere bensin og diesel. Demonstrasjonen er blitt en langt bredere protestbevegelse mot Macrons styre. Presidenten, som beskyldes for å drive «en regjering for de rike» får støtte fra snaut en firedel av befolkningen.

72 prosent sier de støtter de «gule vestene», skriver NTB.

Bakgrunn: Demonstranter i Paris møtt med tåregass, sjokkgranater og vannkanoner

Denne helgen er det varslet nye demonstrasjoner, og regjeringen har sagt at den frykter omfattende vold. Hittil har fire mennesker mistet livet i forbindelse med protestene, og flere hundre er skadd.

Stenger Eiffeltårnet

Bare i Paris blir det satt inn 8.000 politifolk – i resten av landet skal ti ganger så mange forsøke å hindre vold og vandalisering.

Turistattraksjoner som Eiffeltårnet, Louvre-museet og Musée d'Orsay er stengt. Butikker og restauranter på paradegaten Champs-Élysées oppfordres til å gjøre det samme.

De fleste kampene i fransk toppfotball denne helgen er utsatt, og det samme gjelder opera- og teaterforestillinger.

Forrige helg ble over 100 personer skadet i opptøyene.