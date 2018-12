DØDSSYK: Dette bildet viser Ali Hassan sammen med sønnen Abdullah (2), som lider av en sjelden genetisk hjernesykdom. Etter en lang kamp får nå moren endelig reise til USA. Foto: AP

Får visum til USA for å møte sin dødssyke sønn

Shaima Swileh fra Jemen var omfattet av Trump-regjeringens innreiseforbud. Nå får hun lov til å reise til California for å være sammen med Abdullah (2) før han går bort.

Etter en flere måneder lag kamp med myndighetene, fikk den jemenittiske kvinnen tirsdag innvilget visum til USA , melder blant annet CNN .

Gikk til søksmål

Hun skal fly til San Francisco onsdag, opplyser Basim Elkarra, fra Council on American-Islamic Relations, som gikk til søksmål for å få unntak fra det omdiskuterte innreiseforbudet.

I USA bor Swilehs to år gamle sønn Abdullah Hassan. Han er dødssyk og er, i likhet med faren Ali Hassan, amerikansk statsborger. Faren tok sønnen med til California i oktober slik at han skulle få behandling for en sjelden genetisk hjernesykdom, forteller Elkarra.

USAs ambassade i Kairo utstedte visumet til moren etter en tårevåt TV-sendt appell fra faren på CNN forrige uke.

Swileh bor i Egypt, men kommer fra Jemen. Jemenittiske borgere nektes å reise til USA på grunn av president Donald Trumps politikk. Innreiseforbudet omfatter de fleste borgere fra Jemen.

– Verdig avskjed

– Selv om dette er en seier, er det også et tap, men hun får i det minste gitt ham en verdig avskjed og være her når han begraves, sa Elkarra, etter at det var klart at Swileh var på vei til USCS Benioff Children's Hospital Oakland, der gutten har vært koblet til en pustemaskin den siste måneden.

Nå håper de at hun rekker å komme til USA før det er for sent. Bare timer før nyheten om visumet kom sa faren følgende:

– Tiden er i ferd med å renne ut. Alt hun ønsker er å se sønnen sin, og at vi kan være sammen.

Abdullah, som fylte to år sist søndag, har ikke sett moren sin siden 1. oktober, da han dro sammen med faren til USA i håp om å få medisinsk hjelp som kunne redde ham.