Terrorforsker: Splittelse blant IS-sympatisører om Marokko-drapene

UTENRIKS 2018-12-24T04:32:31Z

IS-sympatisører er uenige om de brutale drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen hjelper deres sak, forteller ekspert.

Publisert: 24.12.18 05:32

I en gruppe for IS-sympatisører går debatten om de brutale drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

Kvinnene ble funnet døde i området Sidi Chamharouch i Atlasfjellene, rundt ti kilometer fra landsbyen Imlil. Marokkanske myndigheter og dansk etterretning kobler drapene til terror , og de fire personene som er koblet til drapet skal alle ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

Medlemmene diskuterer flere ting: Skader drapene IS mer enn den gavner? Selv om den marokkanske økonomien og turismen kan komme til å lide, frykter de at mange IS-sympatisører kan bli fengslet. I tillegg er det uenighet om det er legitimt å angripe en kvinne.

– Hvem som er med er vanskelig å si, da det nettopp er idéen: at man ikke kjenner hverandre. Men det er en kanal på arabisk, så i hvert fall arabere og nok ikke mange fra vesten, sier Tore Refslund Hamming.

Han forsker på terror og jihadisme, og er tilknyttet European University, Danish Institute for International Studies og Centre de Recherches Internationales de Sciences Po.

Gruppen har litt over hundre medlemmer, noe Hamming forteller at er normalt for den type grupper. Medlemmene kjenner ikke hverandres identitet, og diskusjonene foregår på arabisk.

– Er det vanlig at det er delte meninger om denne typen handlinger?

– Ikke på denne måte, nei, sier Hamming.

– Det er delte meninger fordi det er en omtvistet operasjon – å drepe kvinner som ikke er i kamp. Og fordi det er i et land der det får konsekvenser for jihadister.

Terrorforsker Thomas Hegghammer mener at drapene trolig ikke er bestilt av IS.

– Alt ved denne saken virker improvisert og opportunistisk. Jeg tror ikke dette er bestilt fra IS sentralt. Dette ser mer ut som et initiativ fra IS-sympatisører i Marokko . Det kan se ut som om de har grepet en mulighet som dukket opp. Jeg tviler på at dette er planlagt lenge. Men det er i tråd med IS sin strategi: De oppfordrer jo til lokale handlinger på egen hånd, sier Hegghammer til NRK og legger til:

– Dette er den ultimate feighet – å angripe sovende kvinner. Det kan si noe om at kapasiteten til disse nettverkene er svekket, mener forskeren.

13 pågrepet

Ni ytterligere personer ble torsdag og fredag arrestert etter drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen. Dette opplyser myndighetene i en pressemelding. Disse personene skal ifølge marokkanske myndigheter ha tilknytning til samme nettverk som de fire mennene som er mistenkt for drapene på de to kvinnene i Atlas-fjellene.

I forbindelse med arrestasjonene har politiet beslaglagt elektronisk utstyr, en rifle, kniver, sverd og utstyr som kan brukes til å lage bomber. Arrestasjonene skal ha blitt foretatt i går og i dag.

Onsdag ble en video som viser grov vold mot minst én kvinne publisert på sosiale medier. Fredag opplyser Kripos at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å vurdere av videoen som angivelig viser handlinger knyttet til drapene.

– Vi mener likevel å ha grunnlag for å si at det så langt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte, opplyser Kripos fredag formiddag, som knyttes til drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24).