KALDE FRONTER: Canada statsminister Justin Trudeau klør seg i hodet under en pressekonferanse i Ottawa før jul om blant annet forholdet til Kina. Foto: Arkivfoto: Adrian Wyld / The Canadian Press via AP / NTB scanpix

Canadier kan få dødsdom for narkosmugling i Kina

UTENRIKS 2018-12-29T04:50:42Z

Canadiske Robert Lloyd Schellenberg risikerer streng straff når han møter i retten i Kina lørdag, tiltalt for smugling av «enorme mengder narkotika».

NTB

Publisert: 29.12.18 05:50

Det bilaterale forholdet er iskaldt mellom Kina og Canada for tiden, i kjølvannet av pågripelsen av Huawei-toppen Meng Wanzhou i Canada og det som anses å være en motreaksjon, pågripelsene av to canadiske statsborgere i Kina.

Midt oppi det hele kommer ankesaken mot Schellenberg opp for retten, der det i en kort uttalelse fra en domstol i Liaoning onsdag ble opplyst at saken starter klokka 14 lørdag lokal tid.

Lite er kjent

Få detaljer er kjent fra saken, men Schellenberg skal ha blitt pågrepet for fire år siden i Liaoning, siktet for å ha smuglet «enorme mengder» narkotika, ifølge den kinesiske statlige nyhetsportalen runsky.com.

Nettsiden skriver sarkastisk at det var modig av ham å «faktisk tørre å smugle narkotika inn i Kina» som fremdeles har dødsstraff for dette.

Ifølge The Global Times er straffen for smugling eller framstilling av mer én kilo opium eller 50 gram heroin eller mer minst 15 års fengsel, og i verste fall dødsstraff.

I 2009 skal britiske Amal Shaikh ha blitt henrettet i Kina etter å ha blitt dømt for smugling av fire kilo heroin, ifølge avisa.

Kan påvirkes

Talsperson for Canadas utenriksdepartement Robert Walker sier i en uttalelse at de har fulgt saken i flere år og at de gjør det de kan for å yte konsulær assistanse til canadiske statsborgere anholdt i Kina.

– Vi vil fortsette å gi yte tjenester til dem og deres familier, sier han.

Flere eksperter sier til canadiske National Post at de frykter det kjølige forholdet til Canada kan påvirke behandlingen rettsapparatet i Kina gir Schellenberg nå.

– Jeg er redd for at det er mer sannsynlig at han blir dømt til døden nå enn det som hadde vært tilfelle før forholdet mellom Canada og Kina brøt sammen, sier professor i global politikk Michael Byers ved universitetet i British Columbia.