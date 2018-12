BASE CAMP: Club Alpin Français i Marokko ligger like ved stedet der kvinnene skal ha blitt funnet. Foto: Torbjørn Brandeggen

Norsk kvinne brutalt drept i Marokko: – En tragedie for hele landsbyen

En norsk og en dansk kvinne er funnet døde i Atlas-fjellene i Marokko. De skal ha blitt utsatt for grov vold med en skarp gjenstand.

Publisert: 17.12.18 22:36 Oppdatert: 18.12.18 01:48

En stor kriminaletterforskning er igangsatt i et populært turistområde cirka 100 km sør for byen Marrakech etter at en norsk og en dansk kvinne ble funnet døde på en avsidesliggende fjellsti mandag morgen.

Stien fører opp til Toubkal, det høyeste fjellet i Nord-Afrika (4167 meter). Nå er området avsperret.

– Hele regionen er stengt, det er mange politifolk i området og helikoptre i luften, og alle planlagte fotturer er avlyst av sikkerhetshensyn, skriver lokalavisen Medias24.

Etterforskere fra hovedstaden Rabat skal nå være sendt til åstedet, får VG opplyst fra en kilde tett på etterforskningen i Marokko .

– I sjokk

Åstedet skal nærmere bestemt ligge på en sti i fjellområdet Sidi Chamharouch, cirka ti kilometer fra landsbyen Imlil, ikke langt fra en såkalt «basecamp». Man kan ikke komme seg til stedet med bil.

– Hele Imlil er i sjokk. Det er en tragedie for hele byen, sier Mustapha til VG.

Han og familien har i over 15 år drevet et selskap som tilbyr guidingtjenester i fjellområdene rundt Imlil.

Mustapha forteller at han fikk høre om funnet av kvinnene mandag morgen. Han har selv vært ved basecampen Sidi Chamharouch utallige ganger.

– Jeg fikk beskjeden av en av turguidene våre som hadde vært i Marrakech. Saken er utrolig trist, og helt tragisk. Jeg tror ikke at den eller de som har gjort dette mot jentene er lokale, sier han.

Skarp gjenstand

De to kvinnene, som begge skal ha vært i 20-årene, skal ha vært på backpacking-tur i landet.

Forbipasserende skal ha funnet dem ved teltet de to delte mandag morgen.

Teltet skal ifølge lokale medier ha vært slått opp i nærheten av turistforeningen Club Alpin Francais (CAF) ved foten av Toubkal-fjellet. Flere lokale opplyser til VG at de to kvinnene ikke skal hatt egen guide. Ifølge Mustapha er det få turister i fjellområdene på denne tiden.

– De kom dit og satte opp camp sent i går kveld eller i natt, sier han.

Lokale medier melder at åstedet bar preg av svært brutale drapshandlinger. Det samme bekrefter VGs kilder, som opplyser at det skal ha blitt utført svært grov vold med en skarp gjenstand eller en kniv.

– Aldri skjedd før

I utgangspunktet er det ikke lov å campe i området uten å søke om spesiell tillatelse fra de lokale myndighetene, ifølge Mustapha.

– Det er mye snø i området, og veldig kaldt nå, sier han.

Bortsett fra at værforholdene kan være harde, er området ifølge ham ansett for å være veldig trygt å ferdes i.

– Det har aldri skjedd noe lignende som dette. Det lokale politiet har opplyst at de etterforsker saken for fullt, og det er jeg veldig glad for.

Han frykter at saken vil ødelegge mye for turismen i området.

– Jeg tror turister, både fra Europa og USA og resten av verden, kommer til å bli redde for å reise hit nå, sier han.

– Ingen pågrepet

Gjerningspersonen(e) skal være på frifot og politiet skal på nåværende tidspunkt ha få ledetråder i jakten på den eller dem som står bak, ifølge VGs opplysninger.

Mandag kveld opplyser Utenriksdepartementet til VG at pårørende både i Norge og Danmark er varslet.

– Vi kan bekrefte at en norsk statsborger og en dansk statsborger skal ha omkommet i Atlas-fjellene, sør for Marrakech. Vi samarbeider med den danske ambassaden om å skaffe en bekreftelse på dødsfallene, sier pressevakt Ane Lunde.

– Dette arbeidet vanskeliggjøres av at det er snakk om et vanskelig tilgjengelig fjellområde, skriver dansk UD i en e-post til Ekstra Bladet.