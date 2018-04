BLE DREPT: Anne Marie D’Amico var en av de ti ofrene for bilangrepet i Toronto mandag. Foto: Privat/Facebook

Anne Marie (30) ble drept i Canada-angrepet: – Hun hadde bare godhet i seg

Publisert: 25.04.18 09:40 Oppdatert: 25.04.18 09:58

2018-04-25

Tre personer er så langt identifisert etter at Alek Minassian kjørte inn i en folkemengde i Toronto i Canada mandag. Ifølge politiet er de fleste av dem kvinner.

Anne Marie D’Amico (30) var det første offeret som ble identifisert etter at Toronto ble rammet av et bilangrep mandag. Ti personer ble drept, og 14 skadet etter at Alek Minassian kjørte inn i en folkemengde med en hvit varebil.

Ofret seg for andre

Anne Marie jobbet i et investeringsselskap og som frivillig i en humanitær veldedighetsorganisasjon. Familien hennes sier til CBC at hun hadde et sjenerøst hjerte og at hun alltid gjorde store ting for andre.

– Hun ville ikke stoppe før hun hadde gått en ekstra mil for andre. Hun ønsket genuint å ta vare på alle rundt seg, selv om det betydde å ofre en del av seg selv for andres lykke. Hun hadde bare godhet i seg, sier de til CBC .

80-åring blant de drepte

Blant de drepte er også 80 år gamle Dorothy Sewell. Barnebarnet Elwood Delenay la tirsdag ut en Facebook-post med bilde av bestemoren.

– Takket være deg (Alek Minassian journ. amn.) måtte jeg fortelle mine tre barn og kona mi at på grunn av deg kommer de aldri til å få snakke med bestemor på sine bursdager eller i julen. Jeg elsker deg Dorothy Sewell. Du kommer alltid til å bli elsket, og kjærligheten din til idrett kommer alltid til å være med meg når jeg heier sammen med deg, skriver han.

Fortsatt uklart motiv

Munir Abdu Habib Al-Najjar har blitt identifisert av jordansk media som et tredje offer. Han var på besøk hos sønnen sin i Canada da han ble truffet av varebilen.

Utenriksdepartementet i Sør-Korea har bekreftet at to av de døde er fra landet, men navnene er foreløpig ikke offentliggjort. En tredje sørkoreaner skal være skadet. De øvrige ofrene er ikke identifisert.

Det er fortsatt uklart hva som var motivet da 25 år gamle Alek Minassian valgte å kjøre den lånte varebilen inn i folkemengden. Han ble fremstilt for retten tirsdag, og ble siktet for ti overlagte drap og 13 drapsforsøk.















1 av 6 MINNESTED: Siden mandag har det blitt lagt masse blomster og meldinger i nærheten av stedet hvor angrepet fant sted. LARS HAGBERG / AFP

