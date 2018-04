NARKONETTVERK: Bildet viser politiets beslag etter aksjonen mot narkoligaen på Kanariøyene. I tillegg til 49 kilo kokain ble det beslaglagt hasj og store mengder kontanter. Foto: Policia Nacional

Norsk kvinne risikerer flere års fengsel på Kanariøyene

Publisert: 23.04.18 03:10

UTENRIKS 2018-04-23T01:10:17Z

Spansk politi mener kvinnen var en del av et kriminelt nettverk som smuglet kokain fra Sør-Amerika til ferieøya Lanzarote.

I 2016 ble ti personer pågrepet på forskjellige adresser på Kanariøyene mistenkt for å ha deltatt i smuglingen av 49 kilo kokain på en cruisebåt som kom fra Brasil til Lanzarote .

Millionbøter

Nå ber spanske påtalemyndigheter om straffer fra seks til 23 år for de tiltalte. Blant dem en norsk statsborger, melder lokale medier.

Dom i saken, som har pågått i en domstol i Las Palmas på Gran Canaria, er ventet å falle denne uken.

I tillegg risikerer de tiltalte bøter på opptil 11 millioner euro, cirka 100 millioner kroner.

Den norske kvinnen, som ifølge de samme spanske mediene hadde et forhold til en av de sentrale mistenkte i narkonettverket, er blant annet tiltalt for å hatt ansvaret vært for sikkerhet og overvåkning under planleggingen av smuglingen.

Politimann pågrepet

Blant de andre pågrepne er det personer med bakgrunn fra Makedonia, Slovenia og Kroatia. Ifølge de samme spanske mediene skal en av disse være en tidligere soldat fra Eks-Jugoslavia, som skal være etterlyst i Tyskland etter at han stakk av fra en fengselsdom på 14 år.

Det er også flere spanjoler blant de pågrepne. En av disse en politimann.

Kokainbeslaget som førte til arrestasjonene ble gjort på et feriekompleks i Puerto del Carmen på Lanzarote i april i fjor. Stoffet, som antas å ha en gateverdi på 1,7 millioner euro, nærmere 20 millioner kroner, skulle ifølge påtalemyndighetene distribueres og selges på Gran Canaria.

Det ble også tatt beslag i våpen, over 20 kg hasj og store mengder kontanter.

