STEMNINGSSKIFTE: Direktør ved det største islamske kultursenteret i Polen, Abdul Jabbar Koubaisy, har bodd i Polen i 27 år, og trekker litt på det når VG spør om han trives. - De siste årene har det blitt mer uttalt hat mot muslimer, mener han. Foto: Cicilie S. Andersen

Polakker vil heller droppe EU, enn å ta imot muslimske asylsøkere

Publisert: 28.06.18 16:55 Oppdatert: 28.06.18 17:20

WARSZAWA ( VG) Polens motvilje mot å ta imot asylsøkere fra muslimske land har ledet til en dyp splittelse i EU, og en tøff hverdag for landets muslimske minoritet.

Bygningen som ligger på en liten høyde av Warszawa er lys og moderne i utformingen, inviterende og atypisk for en moské være.

– Vi ville ha en glassfasade med fullstending innsyn for å vise folk at vi er åpen for alle, forteller direktør ved det største islamske kultursenteret i Polen, Abdul Jabbar Koubaisy, til VG.

Ideen var god, men på gresset utenfor gudshuset ligger det stablet bevis på at mange ikke er interessert i en innsikt i Koubaisys kultur. Faktisk ønsker de både han og bygget vekk. Syv store vinduer ble knust denne gangen, til en sum av 100.000 kroner. Det er langt fra første gang det skjer. Hele 27 glassvinduer har blitt ødelagt av hærverk tidligere.

– Det pleide ikke å være så ille som dette, men de siste par årene har hatet mot muslimer her blitt langt mer utbredt, sier Koubaisy fra en moské badet i kveldslys.

Kun to menn har kommet for å be denne aftenen.

FAKTA: EU-toppmøtet 28. og 29.juni møtes EUs 28 medlemsland i Brussel for toppmøte. På agendaen er migrasjon, sikkerhet og forsvar, økonomi og brexitforhandlingene.

Migrasjonskonflikt setter EU i krise

Polen har sammen med Ungarn og Tsjekkia tirret på seg EU ved å nekte å ta imot asylsøkere fra muslimske land. De tre landene er klaget inn av EU-kommisjonen for sin manglende vilje å overholde EU-avtalen som tar mål av seg å fordele 160.000 nyankomne mellom landene innad i unionen.

Avtalen er fra 2015, samme år som Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) gjorde et brakvalg. Landets svært konservative myndigheter sier at de, og ikke EU, skal ha full kontroll over hvem de eventuelt aksepterer inn i landet.

– Det at myndighetene nå så åpent setter muslimer opp mot det katolske, har vekket instinkter i polakker som vi ikke har sett i samme grad før, mener kultursenterdirektør Koubaisy.

Migrasjon står øverst på dagsorden når statslederne fra alle EUs medlemsland kommer sammen til toppmøte torsdag og fredag denne uken.

Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn boikottet det forberedende ekstraordinære møte om migrasjon og asyl. Splittelsen innad i unionen er nå så alvorlig at den kan lede til en kollaps i Angela Merkels regjeringskoalisjon.

Nesten kun polakker

Polen er et av Europas mest etnisk homogene land. Så mange som 98 prosent opplyser å være etnisk polske, ifølge World Atlas´tall fra juni 2018.

Et flertall av polakkene, 51 prosent, sier de er villige til å gi slipp på medlemskapet i EU og alle subsidiene som kommer med det, hvis de måtte velge mellom unionen og å ta imot flere muslimske asylsøkere, viser en undersøkelse utført av IBRiS for avisen Polityka. Det er til tross for at 71 prosent av polakker synes det er positivt at landet er medlem av EU.

På toget på vei til moskeen i Warszawa møter VG flere som åpent forteller at de er skeptiske til innvandring fra muslimske land. Cezary Dziukka og kona Monika begrunner motstanden med det de beskriver som uforenelige religioner.

– Den katolske kirken sier ganske riktig at det er viktig å hjelpe. Men det er vanskelig med muslimer, fordi det er en så annerledes religion. Religionen deres er farlig, det ser vi på TV-reportasjer derfra. Islam leder til terrorisme, mener den middelaldrende dresskledde mannen Cezary Dziukka.

KRISEMØTE Innvandrings- og asylpolitikk er så vanskelig for EUs medlemsland å bli enige om, at det sist søndag ble arrangert et eget krisemøte med tematikken. Kun halvparten av EUs medlemsland deltok, og blant andre Visegrad-landene boikottet møtet. Lite konkret kom ut av det forberedende treffet. ( Kilde: NTB)

Forsvinnende få muslimer

Mens juniregnet fosser ned i Warsawa, er det lunt og varmt inne på restauranten Al Badia, som ligger på baksiden av det muslimske kultursenteret.

Innehaver Salim Shihada Alhamdane (33) er en sjelden suksesshistorie. For drøye ti år siden kom Alhamdane fra det krigsherjede hjemlandet Irak, og har bygd opp restauranten som har blitt et samlingspunkt for muslimer i Warsawa.

Han sier det har vært ubehagelige episoder, men han vil helst fokusere på det gode. « Jeg tror det bare er en fase», sier han om de aktuelle anti-immigrasjonsstrømningene i Polen.

De tre unge middagsgjestene hans fra Oman er ikke enige.

– Det er nesten umulig å få venner her. Polakkene vil ikke snakke med oss, særlig gjelder det unge menn og de eldste, og som araber kan du bare glemme å få leie en leilighet. Det skjer ofte at jeg blir kalt skjellsord, eller dyttet til på metroen, sier Saud Alriyamy (23) til VG over en tallerken ris og kylling.

Flere angrep

Muslimer utgjør mindre enn 0.1 prosent av Polens nesten 40 millioner innbyggere. Undersøkelser viser likevel at polakker tror det er langt flere. I gjennomsnitt svarer folk at det tror muslimene utgjør 7 prosent, viste en kartlegging fra Open Democracy i fjor.

Etter at Lov- og rettferdighetspartiet fikk makt i 2015, gikk antallet angrep på muslimer opp fra 192, til 362 året etter, ifølge AlJazeera.

Flyktningene som EU vil fordele mellom medlemslandene er i stor grad fra muslimske land i Nord-Afrika og Midtøsten.

På en felles pressekonferanse med polske statsledere i mai, sa Ungarns statsminister Victor Orban at «vi er et kristent folk og vi vet hva det betyr å hjelpe. Men vi kan ikke hjelpe noen hvis vi samtidig ødelegger vårt eget land.»

Seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, Pål Nesse, sier det er svært uheldig at Visegradlandene ikke vil være med på fordelingsprinsippet for flyktninger.

– De vektlegger veldig det kulturelle aspektet, og fremstiller det som at det er skummelt med muslimer. Du kan kjenne igjen mye av retorikken fra krigene på Balkan. Det er bekymringsfullt, fordi retorikken er fremmedfiendtlig, og den gjør samarbeidet i EU langt vanskeligere, sier Nesse til VG.