GRÅTER FOR MAMMA: Dette bildet skal vise en to år gammel jente fra Honduras. Hun bryter ut i gråt idet hennes mor blir ransaket og arrestert ved grensen mellom USA og Mexico 12. juni i år, ifølge bildebyrået Getty. Foto: John Moore / Getty Images North America

Trump-rådgiver om grepet som splitter USA: En enkel avgjørelse

Publisert: 17.06.18 23:54 Oppdatert: 18.06.18 00:32

UTENRIKS 2018-06-17T21:54:29Z

Barn av illegale innvandrere blir ifølge nyhetsbyrået AP holdt i bur, adskilt fra sine foreldre, på grensen til USA.

Trump-administrasjonen møter massive reaksjoner for at innvandrerforeldre blir fratatt barna sine på USA-grensen.

Søndag er det farsdag i USA – og Trump-administrasjonen er under massiv kritikk for den nye grensepolitikken. 2000 barn har ifølge amerikanske myndigheter blitt tatt fra foreldrene sine på grensen mellom Mexico og USA i løpet av seks uker.

Nyhetsbyrået AP har hatt en journalist inne i en av lagerbygningene som brukes som et mottak for illegale innvandrere. I noen områder er det barn uten voksne, noen områder voksne, andre igjen voksne med barn.

Journalistene fikk ikke lov til å fotografere eller intervjue noen av barna.

«I et gammelt lager i Sør-Texas venter hundrevis av barn, adskilt fra foreldrene, i en serie med bur laget av gjerder i metall. I et av burene var det 20 barn. Vannflasker og potetgullposer ligger strødd, sammen med bobleplast som skal fungere som tepper», beskriver nyhetsbyråets journalist.

USAs justisminister kunngjorde i starten av mai en ny nulltoleranse for ulovlig innvandring fra Mexico:

«Smugler du inn et barn, så vil vi tiltale deg, og det barnet kan bli separert fra deg. Hvis du ikke vil at barna dine skal tas fra deg så ikke ta dem med over grensen ulovlig».

BAKGRUNN: Her splitter Trump familier

Resultater er blitt at flere barn tas fra foreldrene sine på grensen. I et intervju med New York Times lørdag forsvarer Donald Trumps seniorrådgiver Stephen Miller, som utpekes som en av hjernene bak grepet, denne nulltoleransen:

– Ingen nasjon kan ha som politikk at hele grupper av folk er immune mot innvandringslovgivning eller håndhevelsen av den, påpeker ham.

– Det var en enkel avgjørelse for administrasjonen å ha nulltoleranse for ulovlig innvandring, punktum. Beskjeden er at ingen er unntatt fra innvandringslovgivningen, sier Miller til avisen.

De ansvarlige for mottaket ved grensen sier at dem som kommer dit får mat, vask og medisinsk hjelp - og at barn ikke skal være der mer enn tre dager. De opplyser også at de fleste familier med barn under fem år får være sammen.

Demokrat: – Vi kan ikke la det fortsette

Donald Trump har prøvd å legge skylden på demokratene for at familier splittes på grensen. Først hevdet at han at det var en lov fra demokratenes tid som gjorde at dette skjer – og at det var noe demokratene selv måtte endre.

Men en slik lov finnes ikke.

New York Times påpeker at Trump-administrasjonen heller ikke har kommet med en lov eller instruks som spesifikt sier at illegale innvandrere fra skal fratas barna sine. Men at den nye «nulltoleransepolitikken» fører til at ulovlige innvandrere pågripes – fordi ulovlig innvandring blir sett på som en kriminell handling – hvorpå barna deres blir regnes som enslige mindreårige og blir tatt fra dem.

Da VG i starten av juni besøkte Tucson i Arizona ble situasjonen beskrevet som «hjerteskjærende og forferdelig». Og lokale analytikere bekreftet at antall barn som splittes fra foreldrene har økt.

– Dette er ikke en nulltoleransepolitikk, dette er en nullhuman-politikk. Og vi kan ikke la det fortsette, var beskjeden fra demokrat-senator Jeff Merkley lørdag.

Flere demokrater besøkte søndag interneringsfasilitetene hvor barna blir holdt – i en protest mot USAs president.

– Å rive barn ut av hendene på sine foreldre og skade barna for å påvirke foreldrene, er uakseptabelt, sier Merkley.

Avviser at barna brukes som forhandlingskort

Det pågår en massiv dragkamp mellom demokratene og republikanerne om USAs innvandringspolitikk.

På NBC News søndag morgen måtte Trump-rådgiver Kellyanne Conway svare på følgende: Hvordan Washinton Post kunne sitere kilder i Det hvite hus på at Trump holder på grensepraksisen for å få et overtak på demokratene i forhandlingene.

Donald Trump har gjentatte ganger gitt demokratene skyld i familiesplittelsene fordi de ikke vil støtte republikanernes nye lovforslag. Det selv om de ikke har villet snu på den nye nulltoleransen – som har utløst økningen i splittelser.

– Det høres ut som om dere holder disse barna som gissel for å få demokratene til bordet for å få vedtatt nye lover, sier programlederen for NBC News.

– Nei, er det kontante svaret fra Conway.

– Jeg vil ikke at noen skal bruke disse barna som et forhandlingskort.