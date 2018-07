Trump møter Putin: – Jeg tror vi vil få et ekstraordinært forhold

Publisert: 16.07.18 13:29 Oppdatert: 16.07.18 14:19

UTENRIKS 2018-07-16T11:29:38Z

Donald Trump er på plass i Helsinki for å møte den russiske presidenten Vladimir Putin. Han tror dette er begynnelsen på et godt forhold mellom de to verdensmaktene.

– Jeg vil gratulere dere for et veldig flott VM, kanskje det beste noen gang, innleder Trump pressekonferansen i forkant av møtet.

Trump sier at han har sett mye av kampene, og presiserer at i USA kaller de fotball for «soccer».

– Jeg så hele finalen og semifinalene og det var spektakulære kamper og bra utført, sier han.

De to verdenslederne skal ha et «avslappet» treff uten en satt agenda. Men likevel går Trump inn på hva de to trolig vil snakke om. Møtet er i én til én-format, det vil si at de møtes alene, kun med oversettere.

– Vi har mye å snakke om. Vi skal diskutere alt fra handel, militære til missiler. Vi skal også snakke litt om Kina.















1 av 6 GRUPPEBILDE: Melania Trump, Donald Trump, Vladimir Putin, Sauli Niinisto og Jenni Haukio poserer foran kameraene før toppmøtet. SPUTNIK / X02440

Tidlig mandag morgen tvitret han at forholdet med Russland aldri har vært verre og legger skylden på «amerikansk tåpelighet» og FBIs etterforskning av presidentvalget. Forrige uke, under NATO-toppmøtet i Brussel, var han imidlertid positiv til å møte den russiske presidenten og så ikke bort ifra at de kunne være venner.

– Vi har mange muligheter sammen. Vi har ikke hatt et bra forhold de siste årene, men nå tror jeg vi vil ende opp med et ekstraordinært forhold. Det håper jeg, sier han under pressekonferansen.

Han presiserer at å gå overens med Russland vil være en god ting. Atomnedrustning står også på agendaen.

– Jeg tror verden vil ønsker at vi skal gå overens. Vi er de to landene med mest atomvåpen. Vi har til sammen 90 prosent av verden atomvåpen, og det er ikke positivt, men negativt. Det er noe av det vi skal snakke om, sier han.

Putin sa på sin side ikke mye, bortsatt fra noen setninger på russisk da han hilste på den amerikanske presidenten.

– Jeg er henrykt for å møte deg her i Finland. Vi har vært i kontinuerlig telefontakt siden sist, og nå er tiden inne for en forretningslignende samtale fordi det er så mye som skjer i verden som vi må snakke om, sa Putin ifølge CNN.

Tidligere i dag møtte han den finske presidenten Sauli Niinisto til et frokostmøte.

– Gjestefriheten har vært fantastisk, sa han mandag morgen.

Han hadde også kun varme ord å si om NATO.

– NATO har aldri vært sterkere. NATO har aldri vært mer sammensveiset, sa USAs president videre.

Trump og Putin skal møte pressen igjen i ettermiddag, etter de har hatt noen timer for seg selv.