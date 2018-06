I NORGE: FNs generalsekretær António Guterres er i Oslo for å delta på Oslo Forum, sammen med blant annet utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Somalias statsminister Hassan Ali Khayre. Foto: Amund Bakke Foss

FN-sjefen til VG: – Stadig flere krigsforbrytelser blir ikke straffet

Publisert: 19.06.18 10:28 Oppdatert: 19.06.18 12:03

UTENRIKS 2018-06-19T08:28:12Z

FNs generalsekretær António Guterres er på besøk i Oslo. Overfor VG sier han at han er bekymret over mangel på ansvarliggjøring for brudd på internasjonal rett.

– Verden har et stort problem med å ansvarliggjøre de som bryter krigens regler, sier Guterres til VG.

FNs generalsekretær er på plass på Losby gods utenfor Oslo for å delta på Oslo Forum, i regi av Utenriksdepartementet og Centre for Humanitarian Dialogue i Sveits.

Sivile drepes uten at angriperne ansvarliggjøres

I 2018 ser vi en verden der statsledere kan begå grove krigshandlinger uten særlig strenge reaksjoner eller straff:

Syrias autoritære leder Bashar al Assad kan bombe sitt eget folk , uten at han straffes.

Russlans Putin, som Assads allierte, er med på bombingen.

Den USA-ledede koalisjonen, der Norge er med, har bombet store deler av Mosul og Raqqa til ruin i kampen mot IS. Utallige, kanskje flere tusen sivile, er drept i disse angrepene.

Saudi-Arabias de facto leder, Mohammed bin Salman, startet angrepene mot nabolandet Jemen, som har skapt en av verdens verste humanitære katastrofer. Han hylles likevel av mange vestlige ledere for reformer, som å la kvinner kjøre bil.

Listen av liknende eksempler er lang.

I 2003 ble Den internasjonale straffedomstol, ICC, opprettet i Haag. Det er verdens første permanente, internasjonale domstol for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Domstolen har myndighet til å straffeforfølge enkeltindivider for internasjonale forbrytelser der nasjonale rettssystemer ikke er villige eller i stand til selv å gjøre det.

Likevel har ingen av de ovennevnte statslederne blitt stilt til ansvar for sin politikk hos domstolen.

Vil du vite mer om «krigens regler» ? Les mer om Genèvekonvensjonene her : Konvensjonen er en felles betegnelse for en rekke internasjonale overenskomster om beskyttelse av krigens ofre.

Guterres: En farlig verden

Til pressen åpnet Guterres med å påpeke at vi lever i en verden der komplekse kriger øker i antall og alvorlighetsgrad. Målet må være å forhindre at kriger starter, sa han.

– Antall døde i kriger er 10 ganger flere enn i 2005 sa Guterres foran pressen.

– Vi lever i en farlig verden, der vi ser mange nye kriger blusse opp, gamle kriger som aldri ser ut til å dø, og kriger som blir mer og mer lenket sammen. Faktisk er antall land med voldelig konflikt det høyeste på 30 år. Vi ser også at antall lavintensitetskonflikter har økt med 60 prosent. Det er virkelig sånn at verdenssituasjonen forverres, sa han.

Han erkjenner overfor VG at brudd på internasjonal rett er et økende problem.

– Det er bekymringsverdig at vi ser stadig flere krigsforbrytelser som ikke blir straffet, sa Guterres.

Guterres om Jemen: – Jobber med en løsning

VG stilte også spørsmål om den brutale krigen i Jemen og det Saudi-ledede angrepet på Hodeida. Flere vestlige stater er allierte med Saudi-Arabia, og Norge har blant andre land solgt våpen og ammunisjon til flere av landene i koalisjonen som kriger i Jemen.

Guterres svarte at FN og spesialutsending Martin Griffiths akkurat nå er involvert i forhandlinger om konflikten i Jemen, og sa at FN jobber for å unngå oppblussing av kamper i Hodeida.

– Vi er akkurat nå sterkt involvert med å jobbe mot en løsning i denne konflikten, og det vil jeg understreke. Jeg må også si at det har vært veldig positive signaler fra vestlige land som forsøker å overbevise partene i konflikten om å unngå disse kampene. Vi må gi landene erkjennelse, ikke bare kritikk, sier Guterres til VG.

Slottsaudiens

Oslo Forum er en konferanse og møteplass for toppolitikere, fredsmeglere og aktører fra fredsjobbing og konfliktløsning.

Guterres skal etter planen i audiens på slottet tirsdag formiddag, før han skal åpne en utstilling om globale bærekraftsmål med statsminister Erna Solberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er vert under konferansen. I tillegg til FN-generalsekretæren deltar blant annet Somalias statsminister Hassan Ali Khayre, USAs spesialutsending i kampen mot IS Brett McGurk og FNs spesialutsendinger til Syria og Jemen.