VALG: President Erdogan stiller til gjenvalg 24. juni. Vinner han, kan han sitte til 2029. Her under et valgkampmøte i Istanbul 29. mai. Foto: Emrah Gurel / AP

Erdogan oppfordrer til velgerovervåkning i lekket video

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 15.06.18 20:13

UTENRIKS 2018-06-15T18:13:31Z

ISTANBUL (VG) Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber partifeller holde et ekstra godt øye med tilhengere av det prokurdiske partiet HDP.

– Venner, vår partiorganisasjon må gjøre en helt spesiell innsats overfor HDP. Jeg kan ikke si dette offentlig, men jeg sier det her til dere. Dersom HDP kommer under sperregrensen, vil det bli mye lettere for oss, sier Erdogan fra talerstolen i regjeringspartiet AKPs hovedkontor i Ankara.

Valget i Tyrkia Tyrkia avholder både presidentvalg og parlamentsvalg 24. juni . Valget skulle egentlig vært avholdt i november 2019.

Det er seks presidentkandidater . En av dem må få over halvparten av stemmene for å vinne valget. Dersom dette ikke skjer, vil de to med flest stemmer gå videre til en ny valgrunde 8. juli.

Regjeringspartiet AKP har gått sammen med MHP i en allianse i parlamentsvalget med Erdogan som felles presidentkandidat.

Tre av opposisjonspartiene (CHP, Iyi Parti, Saadet Partisi) har samlet seg i en motallianse, men har hver sine presidentkandidater.

Partiene må alene eller samlet over sperregrensen på ti prosent (verdens høyeste) for å kapre noen av de 600 setene i parlamentet.

I salen sitter AKPs bydelsborgermestre. En av dem filmer seansen, som finner sted 9. juni, og legger ut et videoklipp på 39 sekunder på Facebook – som han senere fjerner. Men innen den tid er klippet gått viralt, ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet Daily News .

Ber partifeller gå etter enkeltpersoner

HDP er ett av opposisjonspartiene i Tyrkia , kjent for sin kurdervennlige linje. Partiets tidligere leder, Selahattin Demirtas, stiller som presidentkandidat i valget som avholdes 24. juni. Men han stiller fra fengsel, ettersom han er tiltalt for terrorpropaganda og risikerer hele 142 års fengsel .

I den lekkede videoen ber Erdogan lokalpolitikerne om å monitorere dem som kan tenkes å stemme på HDP.

Dere vet hvem som er hvem. Hvis nabolagsrepresentanter ikke vet hvem som er hvem, burde de gå av. Dere må ta navnelistene fra hvert valgdistrikt og utføre spesielt arbeid overfor dem, sier Erdogan.

Vil ha kontroll over stemmelokalene

Ifølge Hürriyet foreligger det en annen video fra det samme møtet der Erdogan sier at partifellene må sikre at AKP-folk er i flertall blant komiteene som monitorerer stemmelokalene, slik at «jobben er utført i Istanbul før den en gang har startet». Komiteene han sikter til er de som avgjør dersom det er strid om stemmeopptelling.

Under fjorårets folkeavstemning i Tyrkia, der et knepent flertall sa ja til utvidede fullmakter til presidentembetet, var det full furore rundt valgresultatets gyldighet. Det kom frem at ustemplede stemmesedler var blitt godkjent. Dette førte til påstander om valgfusk fra opposisjonen og krass kritikk fra blant annet Europarådet .

Frykter HDP i parlamentet

I den lekkende partitalen gjør Erdogan det klart at han vil forhindre at HDP kommer over sperregrensen på ti prosent. Han har valget i juni 2015 friskt i minne, da HDP fikk 13,1 prosent av stemmene og AKP mistet sitt flertall i parlamentet . Det brøt ut politisk kaos, og til slutt ble det innstilt til nyvalg i november samme år der AKP gjenvant sitt flertall .

Tyrkia velger både president og parlament 24. juni , og nytt av året er at partiene kan inngå allianser. AKP har gått sammen med nasjonalistene MHP, mens flere opposisjonspartiet har samlet seg i én allianse. Disse vil lett kommer over sperregrensen. Men prokurdiske HDP har valgt å stå alene, og er dermed ikke sikret plass i parlamentet.

Kan gå mot ny runde

De foreløpige valgmålingene tyder på at Erdogan og hans AKP ikke får det like lett som mange kanskje har antatt. For selv om valget gjennomføres under unntakstilstand , som ble innført etter kuppforsøket juli 2016 , mediene i stor grad styres av Erdogan og statskassen er hans til å bruke på valgkamp, er opposisjonen overraskende sterk.

I bare fire av 20 nasjonale meningsmålinger får Erdogan over halvparten av stemmene, som kreves for å bli president. Dermed kan det gå mot en andre valgrunde 8. juli, der de to presidentkandidatene med flest stemmer stiller mot hverandre.

I parlamentsvalget ligger alliansen mellom AKP og nasjonalistene MHP å bli klart størst, men et flertall er høyst usikkert.