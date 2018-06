SØRGER: To menn som omtaler seg som barndomsvenner av de drepte, sørger ved det provisoriske minnestedet som er satt opp utenfor internettkafeén mennene ble drept mandag kveld. De forteller VG at det kan bli aktuelt å ta hevn på de som står bak drapene. Foto: Gisle Oddstad, VG

Barndomsvenner av ofrene i trippeldrapet i Malmö: - Vi skal ta hevn

Publisert: 20.06.18 21:40 Oppdatert: 20.06.18 22:31

MALMÖ (VG) Politiet frykter hevnaksjoner etter trippeldrapet på åpen gate i Malmö sentrum mandag kveld.

Hadde man ikke visst bedre, kunne man ha trodd at det var en hvilken som helst onsdagsmorgen i Drottninggatan i Malmö sentrum.

Men foran Galaxy cyberkafé ligger det et hav av blomster, hilsener og bilder av de tre mennene i 20-årene som mandag kveld ble drept i det politiet mistenker er et gjengoppgjør.

Et steinkast fra politihuset ble det litt etter klokken 20 mandag kveld avfyrt rundt 20 skudd fra en forbipasserende bil. Tre menn ble drept, tre ble skadet.

Politiet gjør åstedsundersøkelser. Store kulehull gjennomborer en lyktestolpe og vinduet i internettkafeén.

To menn i 20-årene står og ser på blomsterhavet. De snakker med VG med betingelsen om å ikke få navn og ansikt på trykk.

– Vi er barndomsvenner av de drepte. Vi vokste opp 200 meter fra hverandre i Nydala (bydel i Malmö, journ. anm), sier én av mennene.

De beskriver de drepte mennene som «bra gutter» som «befant seg på feil sted, til feil tid».

– Nå kommer det til å bli verre i Malmö. Det kommer til å bli mye, mye verre, sier én av mennene.

– Kommer noen til å ta hevn?

– Ja.

– Kommer dere til å ta hevn?

– Ja, det er mulig. Vi får se hva som skjer, sier de.

Mennene, som er født og oppvokst i Malmö, men har foreldre fra Balkan-området og Midtøsten, forteller at det er svært lett å få tak i skytevåpen i byen.

– De som trenger det, kan få kjøpt et våpen i løpet av en time. Det er ikke noe problem, sier en av mennene.

Trippeldrapet mandag kveld mistenkes for å være knyttet til grov organisert kriminalitet, opplyser svensk politi. De har fortsatt ingen mistenkte i saken.

– Personene som er drept og skadet i hendelsen, er å regne som multikriminelle. De er tidligere straffedrømt for narkotika, mishandling, grovt ran og drap, sier politisjef i Malmö Stefan Sintéus til VG.

Han legger til:

– Det er for tidlig å si noe om motivet. Men vi jobber utifra at det er en risiko for hevnaksjoner, sier politisjefen.

En gjennomgang Aftonbladet har gjort av skyteepisodene i Sveriges tre største byer, Stockholm, Göteborg og Malmö, viser at flesteparten av gjengdrapene i de to førstnevnte byene har vært forbeholdt til de fattigere og mer belastede forstedene.

Det er ikke tilfelle i Malmö, hvor flere av drapene har skjedd på åpen gate i sentrumsnære områder, skriver Aftonbladet .

Likevel mener politiet at tilfeldige forbipasserende og Malmö-innbyggere har liten sjanse for å rammes.

– Det er selvsagt alltid en risiko for å bli rammet når disse skyteepisodene skjer på åpen gate. Men vi synes at det er viktig å betrygge allmennheten om at sjansen for å bli rammet er liten, sier kriminalkommisær Mattias Sigfridsson i Malmö-politiet til VG.

– Hvordan kan dere si at sjansen er liten for å bli rammet når det avfyres 20 skudd i et trippeldrap på åpen gate i sentrum?

– Som sagt, dette er personer involvert i alvorlig kriminalitet som angriper hverandre. I ekstreme tilfeller vi har hatt, som denne hendelsen og granatkasting, er sjansen selvfølgelig større for å bli rammet. Men heldigvis er disse hendelsene fortsatt sjeldne, sier Sigfridsson.

Tilbake ved åstedet utenfor internettkafeén forteller en beboer i samme bygg, som ønsker å være anonym, at hendelsen har satt en støkk i henne. Hun pakket til ferie da skuddene, som hun trodde var raketter, ble avfyrt på gaten utenfor.

35-årige Malin Lundvall, som bor i nærheten, forteller VG at hun er skremt over hendelsen.

– Hvem som helst kunne ha blitt drept. Jeg er sjokkert over at det kan gå så langt. Det er respektløst at slike gjengoppgjør blir tatt på gaten, sier hun til VG.

Hun har bodd i byen siden 2009.

– Trist nok så venner man seg også til denne volden. Områder som Rosengård unngår jeg på kveldstid. Men det er sjeldnere og sjeldnere at jeg går alene i sentrum på kveldstid også, sier hun.