Hjelpeorganisasjon: Tusenvis har trukket donasjonene sine etter prostitusjonsskandale

Publisert: 21.02.18 16:34

UTENRIKS 2018-02-21T15:34:31Z

Oxfam er i hardt vær etter at det ble avslørt at bistandsarbeidere hadde kjøpt sex av prostituerte på Haiti etter jordskjelvet i 2010. Nå opplyser de at 26 nye tilfeller av upassende seksuell oppførsel skal granskes.

Det kom frem under en høring i det britiske parlamentet tirsdag formiddag. Organisasjonen har blitt kritisert for å ikke ta varslene på alvor. De skal ha visst om den upassende oppførselen til ansatte på Haiti i 2011, men det nådde ikke dagens lys før i januar i år da The Times UK avslørte skandalen.

Oxfam opplyser at de har mottatt 26 nye varsler siden skandalen brøt løs for 11 dager siden. 16 av disse skal ha skjedd under internasjonale operasjoner.

Fakta Oxfam-skandalen: 2010: Oxfam sender ansatte til Haiti etter at om lag 220.000 har omkommet i et jordskjelv og rundt en million mennesker er blitt hjemløse.

2011: Oxfam blir kjent med påstander om at noen av organisasjonens folk i Haiti har kjøpt sex. En intern gransking ender med at fire medarbeidere blir sendt hjem.

2015: En høytstående ansatt i organisasjonen uttrykker bekymring over misbruk. Men ledelsen reagerer ikke og lar det fortsette, ifølge den tidligere medarbeideren.

09.02.2018: The Times avslører beskyldningene fra 2011. Oxfam avviser å ha dekket over sakene.

10.02.2018: Oxfam unnskylder for oppførselen til ni medarbeidere i Haiti. Administrerende direktør Mark Goldring innrømmer at det har vært lignende tilfeller andre steder siden 2011, men ikke i samme skala som i Haiti.

12.02.2018: Oxfams visedirektør Penny Lawrence tar på seg ansvaret for skandalen og trekker seg.

15.02.2018: Haitis regjering opplyser at de vil innlede en etterforskning av saken.

16.02.2018: Regjeringen i Storbritannia innstiller inntil videre den økonomiske støtten til Oxfam. Oxfam aksepterer å avstå fra å søke om statlig støtte inntil videre. Organisasjonen opplyser også at de vil nedsette en kommisjon som skal gjennomgå den interne kulturen.

19.02.2018: En av lederne i Oxfam innrømmet at han har kjøpt sex av prostituerte på Haiti i en ny rapport. Kilde: NTB/Reuters

Winnie Byanyima, Oxfams internasjonale leder, sa under høringen at tilfellene er et tydelig misbruk av makt.

– Jeg er skamfull. Jeg har brukt hele livet mitt på å prøve å stå opp for kvinners rettigheter og kjempe for mennesker som lever i fattigdom. Dette er smertefullt for meg. Noen avskyelige menn som kom inn i vår organisasjon og misbrukte tilliten til det britiske folket (...), sier Byanyima ifølge The Guardian.

I en rapport fra 2011 som ble offentliggjort på mandag , kom det også fram at Oxfam-ansatte skal ha truet kolleger til å tie om sexkjøpene.

7000 personer har i løpet av de ti siste dagene trukket seg som faste givere i organisasjonen. En undersøkelse i regi av The Guardian viser at 52 prosent av organisasjonens givere krysser av for at det er «mindre sannsynlig» at de vil donere etter skandalen.

I tillegg har flere av organisasjonens frontpersoner, som blant andre filmstjernen Minnie Driver , uttalt at de ikke vil ha noe mer med Oxfam å gjøre.

Beklaget seg

For første gang kom Oxfams sjef Mark Goldring med en offentlig beklagelse.

– Jeg beklager for skaden Oxfam har påført menneskene på Haiti, men også til bistandssektoren, sier han.

Bare for noen dager siden var han ikke like beklagende. Da synes han reaksjonene var overdrevne sett på bakgrunn av hva organisasjonen har gjort.

– Intensiteten og raseriet i angrepene får deg til å lure, hva har vi gjort? Drepte vi babyer i sprinkelsengene deres, spurte Goldring retorisk i et avisintervju ifølge NTB.

Tirsdag beklaget han seg for uttalelsen og fortalte at den kom etter seks søvnløse og stressende netter hvor han hadde bekymret seg for skandalen.

Flere innad i organisasjonen har stått fram og sagt at de har blitt motarbeidet da de har uttrykt en ønske om å ta opp bekymringsmeldinger. Goldring forteller også under høringen at nå, etter at organisasjonen er åpne om ukulturen, håper «at folk skal stå fram».

