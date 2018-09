Orban på tiltalebenken i EU

EUs artikkel 7 åpner for å frata et medlemsland enkelte rettigheter dersom «det er en klar risiko for brudd på verdiene nevnt i artikkel 2». Disse verdiene er menneskeverd, frihet, demokrati, likeverd, rettsvern og respekt for menneskerettigheter, inkludert mennesker som tilhører minoriteter.

Kilde: DW