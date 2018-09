Hunder forlatt i inngjerding etter Florence

UTENRIKS 2018-09-18T10:24:38Z

Seks hunder i North Carolina har de siste dagene vært innesperret i en inngjerding fylt med stigende flomvann. Søndag fikk de firbeinte en lykkelig slutt.

Publisert: 18.09.18 12:24 Oppdatert: 18.09.18 12:57

– De var våte, sultne og veldig glade for å se oss, sier Ryan Nichols til ABC News .

Sammen med sin venn David Rebollar, var Nichols i North Carolina for å hjelpe innbyggere som har strandet ved en kirke i byen Leland etter uværet Florence.

Søndag hørte de plutselig hundebjeff i nærheten.

– Kunne ha druknet

De fulgte lyden og fant seks hunder innesperret i en inngjerding, som var fylt opp med flomvann.

I en video filmet av frilansjournalist Marcus DiPaola, som var sammen med de to mennene, ser man at to av hundene står på bakbeina og ser ut gitteret, desperate etter hjelp.

De bjeffer og logrer når Nichols går ut i det knehøye vannet og bort til buret.

– Reddet seks hunder i Leland, NC, etter at eierne forlot dem innesperret i et utendørs bur, fylt med raskt stigende flomvann. Vi fikk dem ut, men da vi dro, var vannet så høyt at de kunne ha druknet. Ta dyrene dine med deg!, skriver DiPaola på Twitter .

Videoen har i skrivende stund over 6,4 millioner visninger.

Evakueringsordre

En nabo skal ifølge Nichols ha sagt at hundeeierne hadde barn, og at familien flyktet da vannet begynte å stige, skriver ABC News.

I North Carolina frykter man at den pågående flommen vil være den mest omfattende i delstatens historie. Titusener har fått ordre om å evakuere.

Ifølge CNN skal enkelte innbyggere ha latt være å evakuere, fordi mange nødhus ikke tillater kjæledyr.









1 av 3 FIKK HJELP: Hundene ble reddet etter å ha vært innesperret i et utendørs bur. Jonathan Drake / Reuters

– Enorm katastrofe

Ifølge lokale myndigheter har minst 32 personer mistet livet som følge av Florence. 25 av de omkomne døde i North Carolina, melder CNN mandag.

– Dette er en enorm katastrofe for staten vår, sier delstatsguvernør Roy Cooper til kanalen.

I kystbyen Wilmington i North Carolina er 120.000 innbyggere isolert på grunn av oversvømte veier. Redningsarbeidere jobber med å gi dem vann og mat, samtidig som de prøver å redde folk ut av byen.

De katastrofale og historiske elveflommene vil fortsette i flere dager over deler av North og South Carolina, melder det nasjonale værsenteret NOAA på Facebook .