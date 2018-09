2018/09/16 KLOKKEN 10:57:40: Bildet viser hvordan NORSTARs måleinstrumentet reagerte på Jylland-jordskjelvets ankomst. – Den første bølgen som er registert er en såkalt P-bølge, eller primær bølge. Deretter kommer en kraftigere bølge kalt S-bølge, sekundær eller Skjærbølge, noen sekunder senere, forklarer Kamran Iranpour i NORSAR. Foto: NORSAR

Lite jordskjelv på Jylland

Søndag formiddag rammet et jordskjelv på Midt- og Vest-Jylland i Danmark. Skjelvet målte 3,4 på richter-skalaen, ifølge danske medier.

Det melder danske DR Nyheter .

Det var rundt klokken 11 søndag formiddag at et lite jordskjelv rammet Midt- og Vest-Jylland i Danmark .

Det danske Geologiske Datacenter GEUS bekrefter ovenfor DR at jordskjelvet ble målt til 3,4 på richter-skalaen.

Ifølge nyhetskanalen kunne rystelsene kjennes i flere byen, blant dem i Herning, Lemvig, Skjern, Nykøbing Mors, Tarm og Skive.

Margrethe Pedersen fra Nørre Nebel i Sørvestjylland, sier til VG hun merket skjelvet:

– Lampene mine over spisebordet blinket tre ganger. Det knirket også i et kjøkkenskap – og jeg bor i et hus som ble hygget for 11 år siden, sier hun.

– Vi registrerer små jordskjelv hele tiden

Kamran Iranpour i forskningsinstituttet NORSAR, bekrefter at de også registrerte skjelvet. Han sier det er et veldig lite jordskjelv og betegner det som «ganske ufarlig». Iranpour legger til at slike små jordskjelv skjer hele tiden:

– Vi registrerer små jordskjelv i Skandinavia veldig ofte. De fleste er under 2 på Richer-skalaen som man ikke merker.

Ifølge seismolog Conrad Lindholm, inntraff skjelvet på et område som «av og til er hjemsøkt av jordskjelv»:

– Det ligger en grabenstruktur, en liten forsenkning, der som opplever noe mer jordskjelv enn andre steder. Rett nord for dette ligger Tornquistsonen som er en veldig gammel struktur som strekker seg gjennom Danmark. Dette jordskjelvet, slik jeg forstår, ligger litt sør for dette, opplyser han.

Forrige skjelv i 2012

Forrige gang Danmark opplevde rystelser var i 2012, da et jordskjelv med episenter i havet mellom Sverige og Danmark, rammet sør for den danske øyen Anholt. Skjelvet ble målt til 4,4 på Richer-skalaen.

I 2008 ble et annet jordskjelv i København, Bornholm og Nordsjælland målt til 4,7 på Richter-skalaen, opplyser DR.

– Går man så langt tilbake som til 1759 hadde man et veldig kraftig jordskjelv i Kattegat på rundt 5,6 på Richers-skala, som ødela flere kirker i nordlige Jylland, sier Lindholm.

Seismologen opplyser at jordskjelv i Skandinavia med en styrke over 3, slik det som inntraff på Midt- og Vest-Jylland søndag, faktisk er nokså vanlig:

– Slike jordskjelv inntreffer ca. syv-åtte ganger i året i Skandinavia, der Norge har brorparten. I Norge inntreffer det fem-seks ganger i året.

Lav jordskjelvaktivitet sammenlignet med resten av verden

Ifølge Iranpour er jordskjelvaktivitet i Skandinavia likevel veldig lav i forhold til resten av verden.

– Blant nordiske land kan du si at Norge har høyest seismisk aktivitet, men det må sees i en kontekst med at det er veldig lite jordskjelv i Nord-Europa.

Han sier de største jordskjelvene man kan få i Norge, egentlig er i Svalbard fordi det ligger rett ved Den midtatlantiske ryggen der to plater møtes.

– Hvor sterke jordskjelv kan vi risikere i Skandinavia?

– Jordskjelv er ikke som en værmelding. Vi har ingen mulighet til å forutsi hvor mange og hvor store jordskjelv som kan skje. Risikoen er alltid der, men den veldig liten i Norge, sier Iranpour, og legger til at det selvfølgelig kommer an på hva slags byggennmaterialer man har, og hva slags grunn det er bygget på.

– Generelt kan man si at du må komme over 5 på Richer-skalaen for å snakke om reelle skader.