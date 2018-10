I SORG: Bekjente av de omkomne i limousine-ulykken sørger ved ulykkesstedet i Shoharie i delstaten New York. Foto: LORI VAN BUREN, Albany Times Union, AFP

Limousin-tragedien: Passasjer sendte bekymret SMS rett før ulykken

UTENRIKS 2018-10-08T18:03:13Z

«Motoren kommer til å gjøre alle døve» skrev Erin McGovan til sin venn i en SMS rett før ulykken der hun selv og 19 andre mistet livet, ifølge New York Times.

Venninnen, Melissa Healey, svarte med å spørre hvor de hadde leid limousinen fra. McGovan svarte at det visste hun ikke, men at:

– Når vi kommer fram kommer alle til å være døve.

Det er New York Times som har fått se meldingene mellom venninnene fra lørdag kveld.

Hadde egentlig leid buss

Vennegjengen som satt i limousinen var på vei til et bursdagsselskap i et bryggeri i Schoharie i delstaten New York da ulykken skjedde . Egentlig hadde de leid en buss for å komme seg dit, men den hadde fått motorstopp på vei for å hente dem.

I stedet bestilte de den lange limousinen.

Delstatguvernør Andrew M. Cuomo i New York fortalte i en brief mandag at kjøretøyet ikke var blitt godkjent under en inspeksjon i september og at den «ikke skulle ha vært på veien».

– Sjåføren hadde heller ikke den nødvendige sertifiseringen for å operere kjøretøyet, sier Cuomo.

Gransker ulykken

Etterforskere forsøker å finne ut hva som ledet til at limousinen med 17 passasjerer råkjørte ned en hovedvei, forbi et stoppskilt og krasjet i en tom bil. De ser på mulige mekaniske og menneskelige feil.

T-krysset der ulykken skjedde er beryktet blant de lokale innbyggerne. Det er et sted der mange bryter fartsgrensen på 50 miles i timen.

Transportdepartementet har vurdert at krysset er svært utsatt for ulykker og sett på muligheten for å sette inn en rundkjøring for å bedre sikkerheten.

I tillegg til vennegjengen og sjåføren, mistet to fotgjengere livet.

Blant vennegjengen var det fire søstre og to brødre .

Selskapet som leide ut limousinen, Prestige Limousine, disponerer tre limousiner. Selskapets telefonnummer ble frakoblet mandag.