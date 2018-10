SIER OPP: FN-ambassadør Nikki Haley forlater sin stilling ved utgangen av 2018. Foto: Evan Vucci/AP

USAs FN-ambassadør sier opp

Det hvite hus bekrefter at USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, forlater stillingen når året er omme.

Publisert: 09.10.18 16:21 Oppdatert: 09.10.18 17:21

Både New York Times, CNN og Sky News meldte om Haleys oppsigelse tirsdag ettermiddag, norsk tid.

Rundt 16.43 lokal tid bekrefter Donald Trump å ha akseptert Haleys oppsigelse. Haley forlater stillingen ved utgangen av 2018.

– Hun betyr mye for meg, og har gjort en fremragende jobb, sier Trump til oppmøtt presse i Det hvite hus.

Trump forteller at Haleys arvtager vil være på plass i løpet av de neste to-tre ukene, og at han håper at Haley vil «komme tilbake i en annen rolle».

Ifølge Reuters informerte Haley Trump allerede for seks måneder siden at hun ønsket en pause ved slutten av en toårig periode.

NBC skriver at Haley tidlig tirsdag informerte egen stab om at hun trekker seg. Flere ansatte i Det hvite hus skal være overrasket over at Haley velger å trekke seg like før mellomvalget, skriver avisen.

Hun avviser også at hun planlegger å stille som presidentkandidat ved valget i 2020. Hun vil istedet støtte Trump i å bli gjenvalgt.

– Klar, konsekvent og kraftig stemme

Haley har vært FN-ambassadør siden 27. januar 2017. Hun var republikansk guvernør i Sør-Carolina fra 2011 til 2017, og var en fremtredende kritiker av Trump under valgkampen i 2016. I stillingen som ambassadør har hun markert seg som en målrettet og frittalende diplomat, skriver New York Times.

– Nikki Hale har vært en klar, konsekvent og kraftig stemme for USAs interesser og demokratiske prinsipper i verden. Jeg er takknemlig for hennes tjeneste, kommenterer majoritetsleder Paul Ryan i Representantenes hus.