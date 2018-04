1 av 7 DØD: Den sørafrikanske anti-apartheid-aktivisten Winnie Mandela er død. Hun var gift med Sør-Afrikas tidligere president Nelson Mandela. Greg English / TT / NTB Scanpix

Winnie Madikizela Mandela (81) er død

Anti-apartheid-aktivisten og Nelson Mandelas ekskone, Winnie Mandela er død, 81 år gammel.

Hun døde fredfullt etter lang tids sykdom med familien rundt seg, heter det i en uttalelse fra familien mandag.

– Winnie Mandela (81) hadde dårlig helse de siste årene, og led blant annet av nyresvikt. Ifølge familien hadde hun vært ut og inn av sykehus de siste årene, sier talsperson Victor Dlamini i uttalelsen.

I uttalelsen fra familien beskrives avdøde Madizikizela Mandela som et av de største ikonene i kampen mot apartheid:

– Hun kjempet tappert mot aparheidstaten, og ofret sitt liv for landets frihet, skriver familien.

Winnie Madikizela Mandela ble skilt fra fredsprisvinner Nelson Mandela, som døde i 2013 , i 1996 etter at hun forsøkte å skape sin egen politiske karriere.

Da Mandela lå på dødsleiet på sykehuset i 2013 fungerte Winnie Mandela som talsperson for familien:

– Ingen kjenner ham bedre enn jeg gjør, og det er veldig vondt å se ham gå gjennom det som skjer med ham nå. Men det er Guds vilje, uttalte hun mens han lå på sykehuset.

De to fikk to barn sammen, døtrene Zenani og Zindi.

Fakta Nelson Mandelas familie * Nelson Mandela var gift tre ganger. * Hans første kone var Evelyn Ntoko Mase. De fikk fire barn sammen: * Sønnen Thembekile ble født 1946 og døde i en bilulykke i 1969. Faren fikk ikke permisjon fra fengselet for å delta i begravelsen. * Sønnen Makgatho ble født i 1950 og døde av aids i 2005. * To døtre begge kalt Makaziwe, den ene født i 1947 og døde ni måneder gammel, den andre født i 1953 og oppkalt etter sin døde søster. * Nelson og Evelyn ble skilt i 1958. * Hans andre kone var Winnie Madikizela-Mandela. De fikk to døtre: * Zenani, som er født 1959. * Zindziswa, som er født 1960. * Nelson og Winnie ble separert i 1992 og skilt i 1996. * Hans tredje kone, som han giftet seg med i 1998, er Graça Machel, enke etter den mosambikiske presidenten Samora Machel. De hadde ingen barn sammen. * Nelson Mandela hadde til sammen 17 barnebarn før han døde. Kilde: Wikipedia og NTB

Mandela var tidligere leder av African National Congress Women’s League, og på et tidspunkt medlem av den Sør-afrikanske kongressen.

Omstridt

Hun var en omstridt person, og ble i 2003 dømt for svindel og tyveri av til sammen 131.000 dollar . I 2004 ble det klart at hun slapp å sone dommen, etter at hun fikk straffen redusert fra fem til tre år og seks måneder ubetinget fengsel.

I 1991 ble hun også dømt til seks års fengsel for medvirkning til drapet på en 14 år gammel gutt.

Dommen ble senere omgjort til bøter.

Da Nelson Mandela var syk fikk Winnie Mandela nyvunnet respekt hos mange Sørafrikanere:

– De siste årene har Winnie Mandelas politiske stjerne og profil vært dalende, på grunn av disse skandalene. Men siden Madiba ble syk, har hennes opptreden vært eksemplarisk og verdig, uttalte professor Adam Habib ved Wits-universitetet i Johannesburg i 2013.

På Twitter beskriver den amerikanske pastoren og borgerrettighetsforkjemperen Jesse Jackson Winnie Mandela som «håpets ansikt»:

– I de mørkeste stundene i kampen for å frigjøre Sør-Afrika, med Nelson Mandela i fengsel, var håpets ansikt Winnie Mandela. Må hun for alltid hvile i fred, skriver Jackson mandag ettermiddag.

«Nasjonens mor»

Winnie Mandela ble tidligere omtalt som selve personifiseringen av arbeidet mot apartheid sammen med eksmannen, Nelson Mandela, og ble da kalt nasjonens mor i Sør-Afrika.

Før hun møtte Mandela utdannet hun seg som sosialarbeider.

De to var gift i 38 år, og ble gjenforent da Nelson Mandela ble løslatt i 1990. I 1994 ble han valgt til Sør-Afrikas første svarte president.

Nelson Mandela mottok i 1993 Nobels fredspris sammen med Fredrik Wilhelm de Klerk, for arbeidet med et forent Sør-Afrika. Han sonet 27 år i fengsel, hvorav 18 av disse på Robben Island.

– Turte å trosse regimet

Jan Speed, nettredaktør i Bistandsaktuelt, er oppvokst i Sør-Afrika og var i flere år tilknyttet anti-apartheidbevegelsen. Til tross for at Winnie Mandela var en omstridt person, tror han sørafrikanerne nå vil fokusere mest på hennes rolle som anti-apartheid-aktivist på 1970-tallet, i perioden da Nelson Mandela satt fengslet.

– Nå vil det nok være et ønske om å hedre henne med fokus på den rollen hun spilte i den mørkeste perioden fra 1976 til tidlig på 1980-tallet, da det var få stemmer som turte å trosse regimet. Hun var et slags bindeledd mellom den unge generasjon som gjorde opprør i Soweto i 1976 og frigjøringsgenerasjonen med Nelson Mandela og kompani.

Forfulgt av sikkerhetspolitiet

Winnie vokste opp i fattige kår og ble utdannet sosialarbeider.

– Hun var en litt unik person, for da hun giftet seg med Nelson Mandela var hun ingen politisk aktivist.

– Hun var aldri kjent for å ha vært noen stor politisk tenker, men rett og slett fordi hun var Mandelas kone ble hun stadig forfulgt av sikkerhetspolitiet. Hun ble satt i husarrest og satt fengslet i perioder. Det var nok i disse periodene hun ble radikalisert, mener Speed.

Radikalisert og omstridt

Etter fengselsoppholdene kom hun ut veldig bitter, og ble tydelig hardere i språkbruken - noe som forklarer at hun ble beryktet utover på 1980-tallet.

– Under en tale på en stor massemønstring oppfordret hun ungdomsaktivistene til å brenne folk med bildekk rundt halsen. Det var en beryktet uttalelse. På dette stadiet i motstandskampen følte folk som støttet ANC og ungdommer seg maktesløse og gikk til angrep på personer de anså som angivere, sier Speed.

Fotballklubben hennes i Soweto fungerte som en slags livvaktgruppe for henne. Speed forteller at de var forhatt i Soweto fordi de var en gjeng med bøller.

– På et tidspunkt på slutten av slutten av 1980-tallet ble det nedsatt en «Mandela Crisis Committee». Utad var det en komité som skulle få Nelson Mandela ut av fengsel, men krisen var i realiteten Winnie Mandela - hun begynte å bli en belastning for motstandskampen, og kom på kant med vanlige folk. Dette kom blant annet frem under sannhetskommisjonen, forteller Speed.

Nelson Mandela lojal til det siste

– Selv om hun var omstridt og de ble skilt, var Nelson alltid lojal mot henne. Han innså at han ved å velge ANC og den politiske kampen, valgte han bort familien. Det hadde han nok alltid dårlig samvittighet for.

Til tross for alle skandalene som har fulgt Winnie Mandela, mener Speed at hun de siste fire-fem årene ble mer behandlet som en «grand old lady».

– Hun satte seg opp mot tidligere president Jacob Zuma og ble en av hans sterke kritikere. De som ønsket å ta over etter han, passet på å besøke henne og få hennes velsignelse. At hun bærer Mandela-navnet har fortsatt å ha stor betydning, sier Speed.

