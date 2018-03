FRAKTER KOFFERTER: På dette bilde fra 28. september går Stephen Paddock i hotellgangen etterfulgt av en pikkolo som hjelper ham med noen av koffertene. Foto: MGM Resorts via AP

Nye overvåkningsbilder viser Las Vegas-skytterens siste dager

Publisert: 24.03.18 03:08

Han gambler, spiser sushi og snakker med personalet. Men det ingen vet er at Stephen Paddock (64) forbereder den verste masseskytingen i moderne amerikansk historie.

De nye overvåkningsvideoene fra luksushotellet Mandalay Bay viser en tilsynelatende vanlig gjest som sjekker inn 25. september i fjor.

Han snakker og vitser med ansatte når han venter på heisen. På kveldene vandrer han ensomt rundt på hotellet og i kasinoet.

Han kjøper snacks i hotellkiosken, spiser sushi, ser på TV og spiller på spilleautomater. Han er blant annet fanget idet han står med armene i været etter å ha vunnet 1000 dollar.

På to av videoene ser man 64-åringen gi tips til ansatte som hjelper ham med bagasjen. Det de trolig ikke vet er at de koffertene er fylt med våpen og ammunisjon, som han over flere dager har kjørt og hentet fra hjemmet sitt i Mesquite i Nevada.

Når det hele er over har Stephen Paddock lyktes med å frakte 23 skytevåpen fordelt på 21 kofferter inn i suiten i 32. etasje. Både i og utenfor rommet hadde han satt og flere kameraer.

En uke etter at han sjekket inn knuser han to vinduer på rommet med en hammer, og åpner ild mot besøkende på countryfestivalen Route 91 Harvest. Til sammen 58 personer blir drept . Når politiet stormer inn på rommet har han allerede tatt sitt eget liv.

I februar var den endelige obduksjonsrapporten klar. Den bidro ikke til å oppklare det helt sentrale spørsmålet som fortsatt står ubesvart: Hvorfor gjorde han det?

I rapporten kommer det fram at han hadde medisiner mot angst i blodet, men ingen andre stoffer som kunne ha forårsaket aggressiv oppførsel.

Heller ikke Stanford University, som undersøkte hjernen til Paddock, klarte å avdekke noe uvanlig, som eventuelle nevrologiske problemer. Derimot viste obduksjonen at han var en edru og sunn mann.

