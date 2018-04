ALLIERTE: To soldater fra den syriske hæren står vakt ved et kontrollpunkt utenfor Damaskus. På veggen bak henger portretter av den russiske og den syriske presidenten. Foto: LOUAI BESHARA / AFP

Syrisk offiser til VG: Trump må være gal som tror han kan angripe oss

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 11.04.18 20:27 Oppdatert: 11.04.18 22:06

ISTANBUL (VG) Syria forbereder seg på et motangrep. Saudi-Arabia stiller seg bak USA. Iran tviler på at et kjemisk angrep fant sted, mens Tyrkia ber alle roe seg ned.

– Trump må være en gal mann siden han tror han kan angripe Syria . Tror han virkelig at det vil forandre noe som helst? Syria står klare til å svare, sier en offiser i den syriske regjeringshæren, til VG.

Reaksjonen hans kommer etter at USAs president Donald Trump har advart om at USA vil gå til rakettangrep mot det syriske regimet og dets russiske allierte som følge av det angivelige kjemiske angrepet mot Øst-Ghouta lørdag .

– Hvordan vil den syriske hæren svare på et amerikansk angrep?

– Vi kommer ikke til å sitte stille og se på. Og vi har sterke venner, som russerne. Dersom det blir krig, vil alle delta, svarer han på telefon fra Damaskus.

Siden han ikke er øverstkommanderende, ønsker han ikke å bli sitert ved navn. VG møtte ham da vi var på oppdrag i Syria i januar. Den syriske offiseren har ingenting til overs for den amerikanske presidenten.

– I går ville han trekke ut styrkene sine , i dag vil han gå til krig. Trump er som en ubesluttsom tenåring, ikke en politiker, mener han.

Midtøstens reaksjon på Trumps utspill viser med all tydelighet hvor i Syria-krigen de ulike landene plasserer seg:

Saudi-Arabia støtter USA, Iran stiller seg bak Syrias president Bashar al-Assad, Israel har fått beskjed av Russlands president Vladimir Putin om å holde seg i bero , og Tyrkia stiller seg på sidelinjen.

Saudi-Arabias utenrikssjef til VG: Assad må straffes

Zuhair Alharthy, utenrikssjef i parlamentet i Saudi-Arabia, sier til VG at han stiller seg helt og holdent bak USAs trusler om å gå til angrep på Syria.

– Det er det rette å gjøre. Det syriske regimet må straffes for sine handlinger. De grufulle drapene på uskyldige mennesker ved bruk av ulovlige våpen er fullstendig galskap, og innebærer brudd på internasjonale regler, mener han.

Iran, en av president Bashar al-Assads viktigste støttespillere i krigen, er Saudi-Arabias erkefiende . Dermed har kongedømmet en egen agenda i spillet, som alle andre i storkrigen i Syria.

– Det internasjonale samfunnet oppfordrer Det hvite hus til å stille Assad-regimet ansvarlig for sin udåd. Saudi-Arabia vil delta dersom våre allierte ber oss om dette, noe kronprins Mohammed bin Salman har kunngjort, sier den saudiske utenrikssjefen til VG.

Tyrkia ber partene roe seg

Tyrkias statsminister Binali Yildirim har bedt USA og Russland om å roe seg, skriver det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu .

– «Jeg har de beste rakettene», sier den ene. «Nei, mine raketter er enda bedre», sier den andre. De slåss som to gatebøller, uttalte Yildirim under et møte i Tyrkia onsdag.

Soli Ozel, professor i internasjonale relasjoner ved Kadir Has-universitetet i Istanbul, forteller at den tyrkiske regjeringen så langt har vært relativt stille og balansert i sin respons til Trump.

Men frykten brer om seg. Dette er vårt nabolag. Hva hvis noe går galt, en rakett treffer her, eller det eskalerer? Vi får se når vi våkner opp i morgen, sier Ozel.

Professoren oppfatter at de fleste partene virker forvirret over hva som vil bli neste steg, men at det ikke er tvil om at USA vil angripe Syria. Han er overbevist om at USA og Russland har koordinert bak kulissene, for å unngå store tap for russerne.

Iranere tror ikke på kjemisk angrep

I Iran, et land der regjeringen støtter Assad-regimet, er det mange som tviler på at det ble gjennomført et kjemisk angrep i Øst-Ghouta.

– Det er ikke logisk at regimet skulle bruke kjemiske våpen, det var ikke nødvendig nå som det hadde en avtale med opprørerne i Douma . Flere i Iran mener videoene av de døde er falske, sier Foad Izadi, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Teheran, til VG.

Mulig scenario: Begrenset angrep mot militærbaser

Den iranske professoren skisserer opp det følgende scenarioet som det mest sannsynlige for hva som vil skje de neste 24 timene:

USA vil gå til en begrenset angrep på syriske militærbaser, slik landet gjorde i april 2017. Den gang fyrte USA av kryssermissiler mot en regimekontrollert flybase som et svar på et kjemisk angrep mot Idlib-provinsen.

– Spørsmålet nå er om USA vil gå til angrep mot flere mål. Det faktum at Russland har sagt at de vil svare på angrepene, vil gjøre USA mer forsiktige. Jeg forventer ingen stor krig eller eskalering.

Rakettkrig

– Hvordan tror du Russland vil reagere på et amerikansk angrep mot Syria?

– Syria har russiske rakettvåpen som vil bli aktivert, og de vil prøve å skyte ned amerikanske raketter. Det vil bli en kamp om hvem som kan skyte mest, og skyte ned mest. Dette er svært farlig, det er slik en storkrig starter: Med ett skudd, og vi har det gående i årevis, svarer Izadi i Teheran.

– Å leke med Syria, der Russland er aktive, er farlig. Trump virker svært uforsiktig, han tar altfor lett på dette. Folk kommer til å dø, avslutter professoren.