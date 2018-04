Trump varsler snarlig beslutning – Russland flytter marinefartøy

Samtidig som Donald Trump varsler at en Syria-beslutning tas «snart», sier Russland at de vil trekke marinefartøyer bort fra en syrisk base – for å beskytte fartøyene fra et mulig amerikansk luftangrep.

Opplysningen kommer fra lederen av forsvarskomiteen i den russiske nasjonalforsamlingen og ble torsdag viderebrakt av det russiske nyhetsbyrået Interfax, skriver NTB.

Samme dag sa en talsmann for president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, at direktelinjen mellom USA og Russland fortsatt er aktiv. Han advarte samtidig USA og amerikanernes allierte mot enhver handling som kan destabilisere situasjonen i Syria .

Trump tar en avgjørelse torsdag

President Donald Trump sier på sin side at han vil møte sine rådgivere for å drøfte Syria og at en beslutning vil komme «ganske snart».

– Vi skal ha et møte om Syria i dag. Så får vi se hva som skjer, sa Trump under et møte med flere guvernører og kongressrepresentanter i Det hvite hus torsdag.

Tidligere samme dag skrev han på Twitter at han aldri har sagt når Syria vil bli angrepet. Onsdag truet han med at raketter «vil komme» til landet.

Russland: «aksepterer ikke løgnaktige påstander»

Talskvinnen for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, presiserer at Russland har ingen interesse av å la situasjonen i Syria eskalere, samtidig som hun anklager Frankrike, USA og deres allierte for løgn.

Den franske presidenten Emmanuel Macron hevdet like før Zakharovas uttalelse at Frankrike har bevis for at regimet i Syria står bak det påståtte kjemiske angrepet på sivile i byen Douma natt til lørdag.

Han ga også et løfte om å ta en avgjørelse om hvorvidt Frankrike skal angripe inn i Syria eller ikke.

Som en del av ordkrigen, svarer Zakharova at USA, Frankrike og deres allierte bør tenke godt gjennom hvilke konsekvenser truslene deres kan føre med seg, melder Reuters .

Hun hevder i tillegg at truslene fra Frankrike og USA bryter med FN-reglene.

Tyskland vil ikke angripe Syria

Mens ordkrigen mellom Russland og USA fortsetter, vurderer Storbritannia om det skal slutte seg til et eventuelt amerikansk angrep.

Tysklands Angela Merkel har derimot gjort det klart at et eventuelt vestlig angrep på syriske regjeringsstyrker vil skje uten tysk deltagelse.

Britiske ubåter skal imidlertid ha fått ordre om å forflytte seg slik at de er klare til å rette et angrep mot stillinger tilhørende det syriske regimet, skriver Daily Telegraph.

Eksperter på vei til Syria for å granske antatt angrep

To grupper med eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skal være på vei til Syria for å granske påstandene om kjemisk angrep.

Det opplyser Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari torsdag, melder NTB.

– De to gruppene ankommer Syria hver for seg på torsdag og fredag, sier Jaafari torsdag.

Granskingsarbeidet skal ifølge Reuters starte 14 april.

Syria og alliansepartner Russland har hele tiden nektet for at de står bak et kjemisk angrep på sivile.

