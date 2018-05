FYLLER MAGEN: Da aluminiumsbegrene endelig kom, ble det stille på plassen. Alle konsentrerte seg om gratismaten fra Hamas: ris og kjøtt. Det koster på mange måter å demonstrere i Gaza under Ramadan, muslimenes fastemåned. Foto: Helge Mikalsen/VG

Gaza-demonstranter: – Vi er her for å spise, ikke noe annet

Publisert: 19.05.18 03:08

ABU SAFIA (VG) Sulten vant over demonstrasjonslysten. Et par tusen palestinere tok imot Hamas’ tilbud om å brytes fasten med et gratismåltid, og det som var ventet å kunne bli et nytt blodbad forløp forholdsvis rolig.

– Vi har behandlet rundt 30 skadede, alle på grunn av israelske tåregassgranater. To ble truffet direkte, én i hodet og én i brystet. Andre fikk tåregass i øyne og svelg, og kollapset, sier en av ambulansesjåførene til VG.

Også andre steder i Gaza var det demonstrasjoner, hvor det ifølge palestinske helsemyndigheter var 25 skadede.

Forholdene i Gaza har vært preget av utmattelse og sorg etter at over 60 mennesker ble drept i mandagens demonstrasjoner langs grensegjerdene til Israel.

Hamas -toppen Salah Bardawil kommenterte onsdag dødstallet i et intervju med palestinske Baladna TV og sa at «50 av martyrene var Hamas, og tolv var fra folket. »

Mange hundre med alvorlige skader er til behandling på Gazas sykehus.

Likevel tillyste Hamas fredag en ny stor demonstrasjon ved grensegjerdet mot Israel nord på Gazastripen, i Abu Safia-området.

– Vi drar til grensen i en fredfull demonstrasjon for å få tilbake byene som jødene har stjålet fra oss, sa en 37 år gammel mann vi møtte på en av bussene ut av Gaza. En Hamas-representant ønsket VG velkommen ombord, en propaganda-gest som vi tok imot.

Det er nå det første dagene av Ramadan, muslimenes fastemåned, og Gazas brutale makthavere visste at folk kanskje var leie av å demonstrere mot overmakten og deler av Israels militærmaskin.

Derfor ble alle som deltok i demonstrasjonenen, unge og gamle, kvinner og barn tilbud et gratis måltid bestående av kokt kjøtt og ris ved solnedgang, når fasten kan brytes og folk kan spise og drikke så mye de vil.

– Hele familien min, vi er ni til sammen, er her for å spise. Ikke noe annet, sier 15 år gamle Mahmoud. Han vil ikke oppgi etternavnet sitt. Andre bare smiler når vi spør om gratis mat frister mer enn tåregassen og mulige skader.

Hamas inviterer, og da er det ikke rom for å si hva folk virkelig mener. Frykten er fremdeles stor for den ytterliggående Hamas-bevegelsen som har styrt Gaza gjennom et islamisert lovverk siden 2007.

Demonstrasjonen er i Hamas-regi. Folk er forsiktige. Øyne og ører følger godt med.

Men en som gir blaffen sier det mange mener:

– De kom for spise, ikke for å dø. Jeg drar hjem til familien. Det er mange andre her som trenger maten.

Da de rundt 4-5000 palestinerne var på plass ved det langstrakte jordbruksområdet ved grensen til Israel, gikk det en halvtime før de israelske militære, IDF, begynte å skyte tåregassgranater inn over de noen hundre demonstrantene som sto i første rekke.

Da hadde disse allerede satt fyr på bildekk og svart røyk veltet ut over området.

I bakgrunnen, under teltduker som ga skygge for den sterke solen, satt familier med barn som lekte og hadde det moro. Det var nesten for en picknik å regne, mens alvoret foregikk noen hundre meter unna.

Det som var bebudet å være en stor demonstrasjon mot den israelske fiendens behandling av palestinere, ble med de spredte tåregassangrepene, som etterhvert stoppet opp fordi vinden tok tåregassen tilbake til de israelske stillingene. Det ble møtt med latter fra palestinerne.

Men det synes å være liten tvil om at IDF holdt igjen, og at de israelske soldatene hadde fått ordre om ikke gå like harhendt til verks om under de tidligere demonstrasjonene.

